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竹縣攜手樸仔媽擴大微型保險 5600多名弱勢縣民受惠
新竹縣政府攜手嘉義縣樸仔媽微型利他慈善會及3家保險公司，8月起為縣內弱勢群體提供一份貼心的保障，縣內15歲至75歲列冊低收入戶、中低收入戶及領有身心障礙生活補助的輕度、中度身障者，將自動獲得一年期微型團體傷害險保障，最高理賠金額30萬元，縣內受惠人數達5639人。
新竹縣政府社會處指出，樸仔媽微型利他慈善會是在嘉義縣立案的社福團體，今年選定新竹縣的弱勢者提供微型保險，全額贊助保險費用，與全球人壽保險、第一產物保險及泰安產物保險為弱勢縣民提供一份保障。
新竹縣長楊文科表示，縣府攜手嘉義縣樸仔媽微型利他慈善會擴大縣內的微型保險，體現社會責任，也是完善社會救助體系的重要一環。這項政策為經濟弱勢家庭提供一份額外的安全網，希望在意外發生時，能為竹縣弱勢家庭提供及時的經濟支持，減輕負擔。
他並認為，以縣內的社會資源，應該也有很多企業或社團有能力及在地資源提供相關微型保險服務，指示社會處未來可努力開發在地合作對象，擴大造福縣內弱勢者。
福安王爺慈善會及嘉義縣樸仔媽微型利他慈善會秘書長孫鵬程表示，慈善會自2015年起在嘉義縣推動微型保險，近年已擴展至多個縣市，迄今已有1萬6000多個家庭受益。這次與新竹縣合作，再次體現「樸愛世人」精神，持續為弱勢家庭提供實質幫助。
社會處表示，近期會陸續寄送保險卡和說明資料給每名被保險人，確保他們了解自己的權益。這項保險完全免費，保費由樸仔媽微型利他慈善會全額贊助。如有任何疑問，可洽縣府社會救助及社工科03-5518101分機3238，或洽保險諮詢專線05-277-8700鄭小姐。
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