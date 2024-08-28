桃園樂善安居社宅動土 劉世芳：發揮居住正義

國家住宅及都市更新中心今天在桃市龜山區舉辦「樂善安居」社宅動土典禮，內政部長劉世芳指出，政府直接新建社宅今年底前會達12萬戶，未來7年要達到25萬戶，發揮居住正義效果。

住都中心表示，「樂善安居」社宅位於龜山區文南路，將提供790戶住宅單元，總工程經費約新台幣44億1370萬元，由中央全額投資興建，此案為中央在桃園市動土的第6案社會住宅，預計民國117年竣工。

住都中心指出，截至目前已在桃園推動13處社宅、共4113戶決標，含「樂善安居」共有6處基地、共2093戶興建中；將持續加速打造優質社會住宅，也規劃社福設施照顧民眾。

劉世芳致詞表示，「樂善安居」是在龜山區最大的社宅，希望幫助年輕人未來求職、求學、就業、安居，發揮居住正義的定錨效果，也呼籲桃園市若有更多國公有土地可以釋放出來，讓住都中心新建更多社宅。

她指出，桃園市的社宅在六都中排名第五，因應桃園市未來人口會愈來愈多，也會新建更多社宅。

劉世芳表示，今年年底前，政府直接新建的社宅會達12萬戶，未來7年要達到25萬戶的目標，大部分集中在六都之外，包括金門、馬祖、澎湖等離島，以符合總統賴清德「國家希望工程」中的居住正義。