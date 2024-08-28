竹縣新埔鳳山溪淤積憂釀災 水利署評估局部清疏

國民黨立委徐欣瑩今天指出，竹縣新埔鎮鳳山溪河床淤積且雜草多，民眾憂若降雨導致溪水暴漲恐釀災。水利署第二河川分署對此表示，9月27日前除草，後續將視情況辦局部清疏。

徐欣瑩今天與新埔鎮長陳英樓、新埔鎮四座里里長劉士相等人到鳳山溪附近的四座屋1號堤防步道現勘，劉士相說，民眾反映鳳山溪河床淤積且河堤樹木叢生，雜草高度超過50公分，還有蚊蟲滋生等問題。

劉士相表示，鳳山溪已經10年沒有疏濬，期間每年也僅進行1至2次除草作業，雜草與樹木生長茂盛，嚴重妨礙洪水的排放。

徐欣瑩指出，會請經濟部水利署第二河川分署近期安排除草作業，後續會要求至少3個月除草1次，以提供居民美觀舒適的休閒步道及安全的河川通道。

一行人隨後前往下寮2號堤防附近河段視察，新埔鎮民代表邱炳戊在現場表示，此河段毗鄰的社區有超過200戶居民，過去也曾有風災導致此地區遭遇嚴重淹水，為保障居民生命財產安全，應將堤防延伸至義民橋。

徐欣瑩指出，河道現在長滿雜草及樹木、淤積情況嚴重，若遇暴雨造成溪水暴漲，可能導致橋墩斷裂或堤防潰堤，將對居民的安全構成威脅。

她表示，將向第二河川分署要求加強河道整理與疏浚相關作業，並研議堤防的延伸工程，她會在中央協助爭取經費，盼盡快完成河道整治。

對此，第二河川分署透過文字指出，在四座里堤段每年皆有排定3至4次除草工作，後續預計於9月27日前完成清理；另因堤防維護管理工作主要為維護結構物安全，若對環境維護有需求，可請公所或地方認養。

第二河川分署表示，下寮2號堤防附近溪水現況通洪能力足夠，無因河床淤積有溢堤風險，未來若因上游土砂而淤積阻礙水流時，會視實際情況例如颱風或豪雨等影響情形，辦理局部清疏，未來也會辦理河道局部雜樹剷除，維地方環境。