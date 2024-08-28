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桃園總圖親子閱覽區太吵？藝文園區將添收費親子設施

聯合報／ 記者陳俊智／桃園即時報導
桃園總圖去年9月啟用，民眾使用率高，但3樓親子閱讀空間不只書籍，還有玩具、遊具可租借，偶有兒童嬉戲歡笑影響寧靜環境。記者陳俊智／攝影
桃園總圖去年9月啟用，民眾使用率高，但3樓親子閱讀空間不只書籍，還有玩具、遊具可租借，偶有兒童嬉戲歡笑影響寧靜環境。記者陳俊智／攝影

桃園總圖去年9月啟用，民眾使用率高，但3樓親子閱讀空間不只書籍，還有玩具、遊具可租借，兒童嬉戲歡笑不僅影響同層民眾閱讀，也影響其他樓層安寧，藍綠兩黨民代都建議調整改善；文化局表示，展演中心1樓文創聚落合約剛好到期，將調整營運方針，朝親子藝術體驗、科技育樂著手，盼動、靜2種遊憩模式能滿足不同群眾需求。

桃園總圖3樓設有親子閱覽區，除了提供各類童書，也有親子小學堂、兒童藝術展示和專人說故事，嬰幼兒專區還有玩具租借和遊具體驗，每到假日人潮滿滿。由於總圖採中空樓層設計，有時兒童嬉鬧聲太大會影響其他民眾，甚至其他樓層民眾也被干擾。

國民黨桃園市議員凌濤認為親子閱讀區的性質和服務對象，與其他閱讀區的性質和使用族群有所衝突，2者應該有所區隔，去年試營運不久就建議市府調整改善。

民進黨桃園市議員黃瓊慧強調，桃園親子館分布不均，桃園區只有2間，應利用風禾公園、藝文中心室內空間增設。

文化局邱正生表示，藝文展演中心1樓委外經營文創聚落，經過一段時間觀察，空間規畫與展演主題過於零散，有待改善，剛好最近與廠商5年合約到期，續約談到條件有調整營運方向，要以親子為主題規劃。

桃園市藝文設施管理中心陳瑋鴻表示，藝文展演中心1樓空間約350坪，目前廠商規畫藝文體驗、科技娛樂、才藝教室和親子餐廳4個主題，將有彩繪、光影踩踏、VR體驗等設施設備，預計10月下旬試營運，收費方式廠商還在評估，但有要求針對桃園市民或桃園區民設計優惠方案。

桃園圖書館長施照輝表示，總圖因為建築空間設計關係，聲音難免傳到其他樓層，針對親子閱覽區聲音過大問題，以增加告示圖提醒民眾降低音量及約束兒童，若聲音太大，現場也會有人舉牌提醒，嬰幼兒哭鬧不止則會建議先到戶外閱讀區緩和情緒。

桃園總圖去年9月啟用，民眾使用率高，但3樓親子閱讀空間不只書籍，還有玩具、遊具可租借，偶有兒童嬉戲歡笑影響寧靜環境。記者陳俊智／攝影
桃園總圖去年9月啟用，民眾使用率高，但3樓親子閱讀空間不只書籍，還有玩具、遊具可租借，偶有兒童嬉戲歡笑影響寧靜環境。記者陳俊智／攝影

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