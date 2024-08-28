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北士科案約談張治祥 竹市議員憂常出庭影響市政

中央社／ 新竹市28日電
張治祥今天說明，她是以證人身分被約談，她也善盡證人責任，將所知都完整告訴檢察官、廉政官，且也已說明完畢，未來也不會有外傳經常出庭的狀況。圖／聯合報系資料照
張治祥今天說明，她是以證人身分被約談，她也善盡證人責任，將所知都完整告訴檢察官、廉政官，且也已說明完畢，未來也不會有外傳經常出庭的狀況。圖／聯合報系資料照

北檢偵辦北投士林科技園區案，前北市地政局長、現任新竹市府秘書長張治祥昨天被以證人身分約談。民進黨新竹市議員劉崇顯今天說，若未來張治祥須頻繁出庭作證，恐荒廢市政。

台北地檢署偵辦北投士林科技園區案，昨天指揮廉政署以證人身分約談前台北市政府產發局長林崇傑、前地政局長張治祥及業者共3人，釐清招商、簽約過程。

劉崇顯今天向中央社記者表示，新竹市代理市長邱臣遠在上任不到1個月就請假出國，已重創市民對於市政工作維繫的信心。

劉崇顯說，張治祥為竹市府3長（指市長、副市長、秘書長）中唯一具有資深公務經驗的官員，若未來也須頻繁出庭作證而荒廢市政，將成為壓垮駱駝的最後一根稻草，會對民眾黨的執政滿意度造成劇烈衝擊。

臉書（Facebook）帳號「周軒」昨天發文指出，張治祥可能是北士科案的重要證人，而這個案子預計半年之內不會結束，未來這幾個月「新竹市政府很有可能常常家裡沒大人。」

對於張治祥遭約談一事，新竹市政府表示，該案與新竹市政無關。

1名不願具名竹市府人員指出，張治祥是以證人身分被約談，相關內容都已說明完畢，未來應該不會有經常出庭狀況，不影響市政推動。

北市 北投 新竹

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