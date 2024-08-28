距離A7站車程5分鐘 桃園龜山社宅「樂善安居」動土

內政部國家住宅及都市更新中心今舉辦桃園市龜山區「樂善安居」社會住宅動土典禮，提供790戶住宅單元，預計2028年竣工。總工程經費約44億1370萬元，由中央全額投資興建，是中央在桃園市動土的第6案社會住宅。

目前中央在桃園市動土的6案社會住宅，包括中壢區「龍岡好室」、桃園區「慈文安居」、楊梅區「埔心安居」、平鎮區「湧光安居」、龍潭區「上林好室」及龜山區「樂善安居」。

「樂善安居」位於龜山區文南路，鄰近中華郵政物流中心、樂善科技園區、華亞科技園區、文青國民中小學。開車5分鐘可抵達機場捷運站A7體育大學站，10分鐘可上國道一號林口交流道，交通相當便利。

「樂善安居」基地面積達1公頃，建築規模為地上14層、地下3層，有ABCD四棟，低樓層設置托嬰中心、店鋪等商業設施，留設綠帶與戶外開放空間，服務在地鄰里居民，提供優質居住與友善照護的宜居環境。

國家住都中心積極推動桃園社宅興辦，目前已在桃園推動13處社宅決標，達4113戶；含今日開工的社宅共有6處基地，共2093戶正在興建中。國家住都中心持續加速打造優質社會住宅，也規劃社福設施照顧民眾。

今「樂善安居」動土典禮由內政部部長劉世芳執鏟，國家住宅及都市更新中心花敬群董事長等人出席，祈求工程順利。劉世芳指出，國家住都中心與桃園市政府在短時間內完成土地取得與建築規劃設計，積極推動「樂善安居」社宅成為龜山區內最大的社會住宅，目前桃園市內的社會住宅，在六都中排名第五，呼籲桃園市若有更多國、公有土地，也能釋放出來，讓國家住都中心新建更多社會住宅，符合桃園市人口愈來愈多的需求。