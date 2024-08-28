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租稅「袋」著走 新竹市稅務局新推出文青環保提袋
公務提袋也可以很文青！新竹市稅務局落實「宜居永續、美感新竹」施政策略，使用環保赤牛皮紙搭配2024年國際流行色「杏桃色」，並以青綠色、紫色、藍色為輔色，全新推出3款「竹稅富貴」文青提袋，展現簡約、實用、高質感的文青風格，深受民眾喜愛。
新竹市稅務局長蘇蔚芳指出，舊款紙提袋已使用15年，稅務局響應環保愛地球及永續發展目標，精心選用環保赤牛皮紙；並重視宣導主題視覺，導入美學文化，設計大、中、小3款不同尺寸的文青提袋。
蘇蔚芳表示，各款提袋隱藏細膩巧思，將線上查繳稅、速易得免下車、智能客服、統一發票兌獎APP便民措施及納稅者權利保護融入圖案中，合併疊放還可出現「CHU TAX」（竹/足稅）的字樣，讓民眾耳目一新，品味公務美學，樂意提著稅務局環保文青袋，也將美學潛移默化在城市各角落。
新竹市代理市長邱臣遠表示，市府於各領域導入美感概念，此次更打造兼具美感、環保與實用的文青提袋，翻轉民眾對公務美學的刻板印象，致力讓美感充滿在城市日常，3款「竹稅富貴」文青提袋，取新竹市及稅收「竹稅」二字，諧音「足稅」，象徵稅收如同竹子般節節高升，稅收足支援市政建設，讓市民朋友享有更優質的生活環境。
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