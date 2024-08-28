租稅「袋」著走 新竹市稅務局新推出文青環保提袋

公務提袋也可以很文青！新竹市稅務局落實「宜居永續、美感新竹」施政策略，使用環保赤牛皮紙搭配2024年國際流行色「杏桃色」，並以青綠色、紫色、藍色為輔色，全新推出3款「竹稅富貴」文青提袋，展現簡約、實用、高質感的文青風格，深受民眾喜愛。

新竹市稅務局長蘇蔚芳指出，舊款紙提袋已使用15年，稅務局響應環保愛地球及永續發展目標，精心選用環保赤牛皮紙；並重視宣導主題視覺，導入美學文化，設計大、中、小3款不同尺寸的文青提袋。

蘇蔚芳表示，各款提袋隱藏細膩巧思，將線上查繳稅、速易得免下車、智能客服、統一發票兌獎APP便民措施及納稅者權利保護融入圖案中，合併疊放還可出現「CHU TAX」（竹/足稅）的字樣，讓民眾耳目一新，品味公務美學，樂意提著稅務局環保文青袋，也將美學潛移默化在城市各角落。