桃園棒球場周邊無車位有解 將建停車塔前瞻補助2.8億

桃園機場捷運A19體育園區站周邊每逢假日停車需求大增，考量未來還有亞洲矽谷創新研發中心，立委協助向中央爭取經費，盼於周邊空地興建停車場，目前桃園市交通局預計規畫興建地下3層地上1層的停車場，提供300席汽車位、250席汽車位，工程經費概估約7億元，前瞻計畫核定補助2.8億元，預計今年底前完成發包，暫定2027年中完工。

桃園市交通局說，目前桃園高鐵特定區公私停車場計約40場，約可提供1萬1500席、汽車4200席機車停車位，觀察平均停車率約48%，尚符合區域停車供給，考量A19附近有環球影城、棒球場及亞矽創中心等未來停車需求勢必大幅增加。

「中壢停十立體停車場」基地位於中壢區青芝段140地號，基地面積為4380平方公尺，基地鄰接未來亞洲矽谷創新研究中心，將採統包工程辦理招標，初步規畫地下3層地上1層立體停車場，可提供小型車300席停車位、機車250席停車位。工程經費初估約7億元，前瞻計畫核定補助2.8億元，預計今年底前完成統包工程發包，暫定2027年中完工。

立委魯明哲表示，青埔地區發展飛快，A19站除了球季外，附近有將完工的桃園市立美術館，還有會展中心等，都會帶來人潮有迫切停車需求，這案爭取3年時間，很高興前瞻計畫補助2.8億元經費興建。而停十基地位置優越，也建議市府可預留空間，未來用公私合作模式，停車塔擁有商業空間多角化經營，更促進地方發展。

交通局說，目前規畫先建造地下3層地上1層的停車場，但會保留向上增築的柱頭，於工程推進中也會觀察亞矽創及週邊商發趨勢，上部增築結構將採BOT方式開發適性的多目標使用大樓。