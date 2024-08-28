快訊

中信金副董吳一揆：中信金併新光金 產生台灣金融業的「護國神山」

強調無妄之災...京華城案遭檢調約談 沈慶京發千字聲明

台北男廁賞鳥設計好害羞！他喊「鄉下地方嗎」 內行解答：滑順不濺尿

聽新聞
test
0:00 / 0:00

桃園棒球場周邊無車位有解 將建停車塔前瞻補助2.8億

聯合報／ 記者翁唯真／桃園即時報導
桃園機場捷運A19體育園區站周邊每逢假日停車需求大增，考量未來還有亞洲矽谷創新研發中心，立委協助向中央爭取經費，盼於周邊空地興建停車場，目前桃園市交通局預計規畫興建地下3層地上1層的停車場。圖／桃園市交通局提供
桃園機場捷運A19體育園區站周邊每逢假日停車需求大增，考量未來還有亞洲矽谷創新研發中心，立委協助向中央爭取經費，盼於周邊空地興建停車場，目前桃園市交通局預計規畫興建地下3層地上1層的停車場。圖／桃園市交通局提供

桃園機場捷運A19體育園區站周邊每逢假日停車需求大增，考量未來還有亞洲矽谷創新研發中心，立委協助向中央爭取經費，盼於周邊空地興建停車場，目前桃園市交通局預計規畫興建地下3層地上1層的停車場，提供300席汽車位、250席汽車位，工程經費概估約7億元，前瞻計畫核定補助2.8億元，預計今年底前完成發包，暫定2027年中完工。

桃園市交通局說，目前桃園高鐵特定區公私停車場計約40場，約可提供1萬1500席、汽車4200席機車停車位，觀察平均停車率約48%，尚符合區域停車供給，考量A19附近有環球影城、棒球場及亞矽創中心等未來停車需求勢必大幅增加。

「中壢停十立體停車場」基地位於中壢區青芝段140地號，基地面積為4380平方公尺，基地鄰接未來亞洲矽谷創新研究中心，將採統包工程辦理招標，初步規畫地下3層地上1層立體停車場，可提供小型車300席停車位、機車250席停車位。工程經費初估約7億元，前瞻計畫核定補助2.8億元，預計今年底前完成統包工程發包，暫定2027年中完工。

立委魯明哲表示，青埔地區發展飛快，A19站除了球季外，附近有將完工的桃園市立美術館，還有會展中心等，都會帶來人潮有迫切停車需求，這案爭取3年時間，很高興前瞻計畫補助2.8億元經費興建。而停十基地位置優越，也建議市府可預留空間，未來用公私合作模式，停車塔擁有商業空間多角化經營，更促進地方發展。

交通局說，目前規畫先建造地下3層地上1層的停車場，但會保留向上增築的柱頭，於工程推進中也會觀察亞矽創及週邊商發趨勢，上部增築結構將採BOT方式開發適性的多目標使用大樓。

停車場 桃園機場 車位

延伸閱讀

增車難解…YouBike被綁住民眾無法借 議員點2問題成主因

104人力銀行：2024年半導體產業 平均每月缺2.6萬人

回響／桃園交通局出面爭取 2條學生專車不取消了

新北汐止中興路人行道拓寬 破碎工程趕開學前完成

相關新聞

租稅「袋」著走 新竹市稅務局新推出文青環保提袋

公務提袋也可以很文青！新竹市稅務局落實「宜居永續、美感新竹」施政策略，使用環保赤牛皮紙搭配2024年國際流行色「杏桃色」...

桃園棒球場周邊無車位有解 將建停車塔前瞻補助2.8億

桃園機場捷運A19體育園區站周邊每逢假日停車需求大增，考量未來還有亞洲矽谷創新研發中心，立委協助向中央爭取經費，盼於周邊...

竹市救護車空跑率逐年提高 議員要求收費減少空耗浪費

新竹市消防局近3年來救護車出勤空跑次數及比率逐年提高，未運送傷病患次數從2021年的22.81％，截至去年已上升至23....

桃園獨居阿嬤中風兒相依為命 基金會和里鄰關懷贊助

華山社福基金會桃園市平鎮愛心天使成員、小朋友，今天上午前往平鎮區70歲王姓獨居婦人家裡，化身「月亮守衛隊」捐贈中秋關懷禮...

「山城有約」中榮義診 周日在獅潭竹木村活動中心開診

苗栗縣政府衛生局結合台中榮民總醫院辦理山城有約義診醫療服務活動，選定9月1日在獅潭鄉「竹木村活動中心」開診，為泰安鄉、大...

行銷純正國產鮮乳 苗栗海洋觀光季千份鮮乳、饅頭免費嘗

台紐經濟合作協定明（2025）年起生效，紐西蘭乳品可零關稅輸銷台灣，產業憂心忡忡，擔心會衝擊國產鮮乳；苗栗縣最集中酪農產...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。