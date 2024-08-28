竹市救護車空跑率逐年提高 議員要求收費減少空耗浪費

新竹市消防局近3年來救護車出勤空跑次數及比率逐年提高，未運送傷病患次數從2021年的22.81％，截至去年已上升至23.63％。市議員林彥甫批評，救護車空跑累死基層，造成救護資源空耗浪費，消防局2018年即訂有收費標準，只要不符合緊急救護，依規可向民眾收取每趟1600元費用，消防局應落實。消防局也表示，若有濫用救護車情形時，將會予以收費。

根據審計部資料指出，新竹市消防局2021年至2023年度緊急救護總件數分別為1萬9604件、2萬2279件及2萬2511件，其中救護車未運送傷病患次數分別為4471次（22.81％）、5083次（22.82％）、5319次（23.63％），救護車出勤空跑次數及比率逐年提高。

市議員林彥甫指出，救護車緊急救護出勤空跑造成消防人力、救護資源浪費，但消防局過去3年沒有收取任何費用，僅有2018年之前有收過6次的600元基本費。他也要求消防局在派遣救護車前應確認好救護資訊，並落實收費規定，不能用複雜的行政程序阻擋基層開單。同時各分隊的第2台救護車一定要確認是緊急救護才能出勤，讓消防自主訓練能回歸常態化。

新竹市消防局說明，救護車空跑率與是否收費並無關係，新竹市救護車空跑率約23%，其他縣市都會區空跑率介於20至25%之間，空跑率屬於正常狀況，主要原因可分為「拒絕送醫」及「未發現當事人」，熱心民眾報案、救護車到場後，當事人可能會拒絕就醫，或當事人已離開現場等狀況。

新竹市消防局表示，約有4成救護車案件屬於車禍，現場常有輕傷狀況，但消防局基於安全考量及確保市民權益保障，仍以派遣救護車到場為原則，但當事人常會拒送或自行離開現場。

消防局說明，為降低未送醫案件數及比例，消防局已持續利用各種場合、活動加強宣導民眾正確使用救護車時機，119執勤員於受理民眾救護報案時，皆有加強詢問過濾，確實了解案情並確認地理位址，必要時回撥電話查證，並於接獲可能濫用救護資源案件時說明收費規定，以減少空跑次數。

新竹市消防局強調，消防局開單機制，是由執勤同仁回報後再由業務科進行製單舉發，並非由執勤同仁直接開單，消防局如遇救護同仁回報顯有濫用救護車情形時，業務科即會視符合要件予以開立收費單，並不會有所謂「阻擋同仁開單」的情形。