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桃園獨居阿嬤中風兒相依為命 基金會和里鄰關懷贊助

聯合報／ 記者曾增勳／桃園即時報導
華山基金會成員及小朋友關懷王姓獨居阿嬤，掛手作平安燈及捐贈中秋關懷禮，提前賀節。記者曾增勳／攝影
華山基金會成員及小朋友關懷王姓獨居阿嬤，掛手作平安燈及捐贈中秋關懷禮，提前賀節。記者曾增勳／攝影

華山社福基金會桃園市平鎮愛心天使成員、小朋友，今天上午前往平鎮區70歲王姓獨居婦人家裡，化身「月亮守衛隊」捐贈中秋關懷禮，一起DIY動手做柚子平安燈掛家中，祈求守護老人平安健康，該基金會縣站長盧淑敏說，趁中秋節來臨，透過基金會拋磚引玉，呼籲社會更多愛心人士發揮愛心贊助、一起關懷弱勢孤老長輩。

華山基金會桃園關懷服務獨居長者 1300多人，平鎮站成員會同正德防火公司人員，由平鎮區莊敬里長邱堡櫻及鄰長多人陪同，前往平鎮關懷王姓獨居婦人及她中風行動不便居家的兒子中秋關懷，盧淑敏和華山基金會平鎮站長許堉勳代表贈送包括生活物資、月餅的中秋關懷禮，正德防火捐贈家用滅火器，提前祝賀中秋節，保障居家安全。

邱保櫻表示，王姓獨居婦人與她中風臥床的兒子2年前搬至該里租屋，母子相依為命，並列入獨居老人中低收戶、她兒子領有身障手冊，領取社福補助維生，她輔轉介華山基金會資源幫忙關懷服務。每天關懷王姓母子的莊敬里鄰長洪藝華，有時一天前往好幾次，洪藝華說，阿嬤年紀大生活不便，有需要就會叫她幫忙，包括醫療回診叫車等關懷服務。

許堉勳表示，在里長轉介協助下，該基金會今年1月起將壬姓婦人列入關懷家庭，每月定期關懷1至2次，協助做護理服務或陪同就醫，節日贈送生活物資關懷禮。盧淑敏呼籲，透過關懷老人行動拋磚引玉，希望社會愛人士支持該會「愛老人．中秋關懷禮」認捐行動，每份380元，可洽該會愛老人專線（03）3165137盧小姐或上華山基金會網站捐款支持，一起來關懷獨居長輩。

華山基金會成員及小朋友關懷王姓獨居阿嬤，掛手作平安燈及捐贈中秋關懷禮，提前賀節。記者曾增勳／攝影
華山基金會成員及小朋友關懷王姓獨居阿嬤，掛手作平安燈及捐贈中秋關懷禮，提前賀節。記者曾增勳／攝影
華山基金會成員及小朋友關懷王姓獨居阿嬤，掛手作平安燈及捐贈中秋關懷禮，提前賀節。記者曾增勳／攝影
華山基金會成員及小朋友關懷王姓獨居阿嬤，掛手作平安燈及捐贈中秋關懷禮，提前賀節。記者曾增勳／攝影

中秋節 獨居老人 華山基金會

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