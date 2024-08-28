「山城有約」中榮義診 周日在獅潭竹木村活動中心開診

苗栗縣政府衛生局結合台中榮民總醫院辦理山城有約義診醫療服務活動，選定9月1日在獅潭鄉「竹木村活動中心」開診，為泰安鄉、大湖鄉、獅潭鄉鄉親提供專業醫療服務，屆時還特別安排免費巴士接送，以提高偏鄉地區鄉親醫療可及性。

此次義診活動由台中榮民總醫院及中興大學後醫學系50位專業醫護人員組成，服務科別包含心臟內科、胃腸科、新陳代謝科、骨科、耳鼻喉科、眼科、家醫科、皮膚科、腎臟科等專業醫療服務，提供全方位的醫療服務和醫療諮詢。

現場更有先進的醫療設備，包含心電圖、腹部超音波及甲狀腺超音波檢查，並設有5G行動醫療會診，連線至醫院端的專業醫療團隊，進行遠距診療和治療會商，以確保最佳的醫療品質，有助於偏鄉鄉親快速獲取專業的醫療意見和診斷結果。

縣長鍾東錦表示，希望透過此次醫療檢查和專業診療，能夠及早發現潛在的健康問題，從而實施及時的治療措施，這不僅有助於提升鄉親的生活品質，還能減少長期病患對健康的威脅。

衛生局長楊文志也表示，提供偏鄉便捷的醫療服務，對於提升鄉親健康至關重要，期透過這樣的活動，引進更多的醫療資源，不僅能解決偏鄉鄉親的健康問題，也能提供鄉親們的健康需求。

為使得每一位有需要的鄉親都能夠獲得醫療檢查與診療服務，獅潭鄉公所、泰安鄉公所及大湖鄉公所也將安排免費巴士接送。