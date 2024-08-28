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行銷純正國產鮮乳 苗栗海洋觀光季千份鮮乳、饅頭免費嘗

聯合報／ 記者吳傑沐／苗栗即時報導
認明鮮乳瓶(盒)上黏貼有「鮮乳標章」才是農業部所認證的純正國產鮮乳。圖／苗栗縣政府提供
認明鮮乳瓶(盒)上黏貼有「鮮乳標章」才是農業部所認證的純正國產鮮乳。圖／苗栗縣政府提供

台紐經濟合作協定明（2025）年起生效，紐西蘭乳品可零關稅輸銷台灣，產業憂心忡忡，擔心會衝擊國產鮮乳；苗栗縣最集中酪農產區位在造橋鄉，造橋鄉農會將在「2024苗栗海洋觀光季」活動本周六登場之際，舉辦國產鮮乳推廣，預計提供千份國產鮮乳、饅頭等優質國產鮮乳製品，供鄉親免費試吃品嘗。

苗縣府農業處表示，農業部為了讓民眾更有效地辨識國產與非國產商品，今年7月起全面改版上市「新版鮮乳標章」，但新標章剛上路，很多消費者還是不清楚，有待持續推廣國產鮮乳的認證，以利國產與進口乳品市場做出區隔。

因應台紐經濟合作協定及推廣在地國產鮮乳，並結合地產地銷、低碳足跡等消費概念，即將在31日(周六)在後龍外埔漁港登場的「2024苗栗海洋觀光季」活動，特別邀請造橋鄉農會於活動期間辦理國產鮮乳推廣，增加「國產鮮乳」曝光率，加深消費者印象。

農業處表示，鮮奶中的蛋白質是人類攝取優良蛋白質的來源，也是大人小孩補充蛋白質的好選擇，選購鮮乳產品時，除了注意產品品名、原料、營養標示、製造廠商、有效日期及保存期限等外，更重要的是認明鮮乳瓶(盒)上黏貼有「鮮乳標章」才是農業部所認證的純正國產鮮乳。

當天活動現場將提供千份國產鮮乳、饅頭等優質國產鮮乳相關製品供鄉親免費試吃品嘗，發完為止，歡迎民眾踴躍前來參加，並支持選購國產鮮乳產品。

蛋白質 農業處 農業部

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