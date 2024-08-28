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漁港釣魚平台傳亂象 苗縣府擬設巡察隊加強管理

聯合報／ 記者范榮達吳傑沐／苗栗即時報導
苗栗縣通霄鎮新埔漁港釣魚平台因凱米颱風災害暫時封閉，仍有釣客進入垂釣。記者范榮達／攝影
苗栗縣通霄鎮新埔漁港釣魚平台因凱米颱風災害暫時封閉，仍有釣客進入垂釣。記者范榮達／攝影

苗栗縣竹南鎮龍鳳漁港及通霄鎮新埔漁港釣魚平台，都發生釣客直入禁止區垂釣等「亂象」，縣府限於人力及經費，目前以釣客自律及勸導為主，明年希望委託成立巡察隊加強管理。

台灣四周環海，釣魚休閒人口越來越多，加上港口垂釣相對安全，開放成了趨勢，海洋保育署啟動「向海致敬-友善釣魚」方案，苗栗縣沿海有11處漁港，2020年4月起陸續開放後龍鎮公司寮漁港北堤、外埔漁港南堤，及通霄鎮新埔漁港北堤、龍鳳漁港北堤釣魚平台，爭取中有苑裡漁港南堤開放垂釣區。

但縣府發現在龍鳳漁港釣魚平台有跨越欄杆，進入堤防旁消波塊釣魚，新埔漁港在凱米颱風災害前，釣客有往港內航道垂釣問題，災害後還有釣客無視公告及封鎖線垂釣，另，外埔漁港南堤雖開放往南垂釣，有些釣友卻認為北側是較好的釣點。

港口開放垂釣規定，包括垂釣方向、禁止跨越、占位、 鑽孔，及不准亂丟垃圾等，依漁業法可處3萬元到15萬元罰鍰，縣府農業處副處長蔡政新表示，現場管理因人力不足關係，目前只能籲請釣友自律，並委由海巡人員加強巡邏，並以勸導為主。

農業處漁業科指出，台中市梧棲港、嘉義縣布袋港等商港，有經費請保全現場管理安全，苗栗縣開放垂釣都是漁港，開放空間也沒有足夠的人力及經費，或是收費及核發釣魚證管理，縣府爭取海保署經費補助，希望明年委託專業團體巡察管理，釣客、漁民雙贏，兼顧安全問題。

苗栗縣通霄鎮新埔漁港釣魚平台因凱米颱風災害暫時封閉，仍有釣客進入垂釣。記者范榮達／攝影
苗栗縣通霄鎮新埔漁港釣魚平台因凱米颱風災害暫時封閉，仍有釣客進入垂釣。記者范榮達／攝影

人力 苗栗縣 農業處

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