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龍鳳漁港釣魚平台挨批「釣地球」 苗縣府：安全第一
苗栗縣竹南鎮龍鳳漁港釣魚平台今年7月1日開釣以來，許多釣客抱怨消波塊容易卡釣組「釣地球」，只好直入消波塊垂釣，抱怨不友善，美意大打折扣，縣府則回應安全第一，將研議改善。
龍鳳漁港釣魚平台開釣前備受期待，大批釣友連署陳情，縣府爭取海洋保育署「向海致敬-友善釣魚」行動方案，加上縣款花費850萬元，在漁港北堤建置釣魚平台，今年7月1日開釣，一些釣客認為平台上不適合釣魚，酸只是多一座景觀台。
他們說，平台規定往北垂釣，但堤防邊好幾層消波塊，只有滿潮期間，勉強可以垂釣，否則釣組容易勾到消波塊釣地球，因此只要下到消波塊釣魚，主管機關可能認為不安全，但跟釣友認知的危險並不一樣，大部分的釣友都會有足夠的設備及意識，保護自身的安全。
縣府農業處副處長蔡政新表示，龍鳳漁港北堤釣魚平台，因漲潮或東北季風南下時，風浪很大，若下到消波塊或平台外區域垂釣，有潛在危險性，近日將設置警示標語提醒釣友，垂釣環境不友善部分，未來將邀請專家學者共同研議，是否以延伸垂釣平台或設置其他防護措施來改善。
南龍區員會總幹事顏德坤說，港區因有航道關係，嚴禁垂釣，釣友垂釣方向的下方又有消波塊，導致容易卡線，這很難避免，除非是設置向外延伸平台，但這部分是否有經費支持還有待觀察，其實港區垂釣應該是定位在休閒，並非漁獲量，有些困難度其實應該能諒解，畢竟安全才是最重要的。
縣議員葉忠倫認為平台至少是友善釣友的第一步，指出平台提供更安全及舒適的空間垂釣，他的觀察在龍鳳漁港，釣客都能遵守不往港區航線方向垂釣，他也接獲反映確實有釣地球的問題，但平台延伸至海床，避開消波塊，經費勢必龐大，必須再研議。
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