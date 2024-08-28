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桃園首場替代役備役役男治安維護組召集訓 到訓率100%

聯合報／ 記者周嘉茹／桃園即時報導
桃園首場替代役備役役男治安維護組訓練於今明2天由桃園市警察局蘆竹分局演訓召集。記者周嘉茹／翻攝
桃園首場替代役備役役男治安維護組訓練於今明2天由桃園市警察局蘆竹分局演訓召集。記者周嘉茹／翻攝

桃園首場替代役備役役男治安維護組訓練於8月27、28日由桃園市警察局蘆竹分局演訓召集，共召訓蘆竹區替代役備役役男59人全員到齊，到訓率百分之百。警方除了透過專業課程，更提供活潑的有獎徵答及茶點，希望替代役男們更能學習要領，未來能在崗位上全力支援民防團隊任務。

內政部自今年起與警政署、各地方政府警察局及民政局合作，推動替代役備役役男的治安維護相關訓練，這次訓練藉由民防人員權利義務、假訊息識別、自救與互救、防空避難疏散、協助防竊防盜工作要領、警察勤務介紹及協勤要領、道路交通管理處罰條例及協助交通事故處理等，包括桃園市警察局副局長陳武康、防治科科長林東星、蘆竹分局分局長林鼎泰及蘆竹區區長李岳壇皆到場加油勉勵。

蘆竹分局連續2天辦理訓練，除了提供茶飲及點心外，課程中安排「有獎徵答」並針對課程影片內容提問，答對者獲得獎品，以提升替代役備役役男對學習課程的熟悉度及興趣，期許替代役備役役男能藉此次召集，熟悉各項民防技能，以提升支援民防團隊能力及強化全社會防衛韌性。

蘆竹分局分局長林鼎泰表示，此次完備的教育訓練及任務交付，以精實的專業基礎授課，踐履保家衛國責任，將提升替代役備役役男自救、救人能力及協助社會治安維護等技能 ，並強化全社會防衛韌性，提升維護社會安全。

為期2天訓練共召訓蘆竹區替代役備役役男59人全員到齊，到訓率百分之百。記者周嘉茹／翻攝
為期2天訓練共召訓蘆竹區替代役備役役男59人全員到齊，到訓率百分之百。記者周嘉茹／翻攝

替代役男 民防 警察

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