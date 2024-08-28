幫派大哥浪子回頭用烘焙做愛心 劉祐誠接任公益團體會長

新竹48歲劉祐誠曾是地方上叱吒風雲的幫派大哥，11年前他出獄後洗心革面，除考取6項烘焙證照，也開始用他親手做的烘焙產品回饋社福機構與弱勢，也受邀到監所演講。他8月31日將接任新竹老字號公益社團「新竹國際同濟會」會長，劉祐誠坦承這一路的艱辛一言難盡，沒有無數貴人相助，浪子回頭的路根本走不下去，他也苦勸年輕人「歹路莫行」。

回顧往事，劉祐誠十幾歲就在外面廝混，18歲犯了殺人未遂案後，在監獄中結交了更多道上朋友，出獄後互相聯絡，進而染上毒癮，並當起毒販，還一度當起20多名小弟的幫派老大，在地方上呼風喚雨耍起威風。不過，這也讓他在監獄進進出出，他心裡雖然想重新開始，但已後悔莫及。

在台南明德戒治分監時，劉祐誠曾參加該監與更生保護會合作辦理的烘焙班，用心學習一技之長，11年前他出監回到家裡後，雖然面對家人及親友的冷嘲熱諷，他還是鼓起勇氣四處謀職，然而過往的前科背景讓他處處碰壁，最後他選擇離開南部家鄉，脫離以前的所有損友，落腳新竹展開全新的人生。

劉祐誠定居新竹後，開始在新竹的夜市擺攤賣蛋捲，初始生意慘淡，直到新竹地檢署檢察官許大偉發現「大哥的手工蛋捲」有浪子想要回頭的故事，並開始給予幫助後，劉祐誠的更生人回頭路才開始步上軌道，產品也從蛋捲擴充到各式麵包，還逐步打進竹科大廠。

劉祐誠說，許檢是他生命中最重要的貴人，除此以外，更保協會、佛光山、媒體朋友、公益團體跟新竹縣政府社會處長陳欣怡等許多朋友，也都是他努力堅持走在正途上，拉他一把的貴人。

「轉念就會有不一樣的人生」，劉祐誠說，他發誓會竭盡所能幫助其他更生人或需要扶助的弱勢朋友，除了目前不定期捐贈弱勢，及結合同濟會、獅子會、善耕－關懷台灣文教基金會辦理愛心義賣活動，他也會長期捐贈部分所得，用於社會公益、救助事宜。