竹北疑似食物中毒案 出現不適增至52人

新竹縣市疑出現食物中毒案，本月24日起陸續有患者因上吐下瀉、發燒等症狀就醫，衛生單位交叉比對後指向竹北市場內一家知名越南早餐店，患者都吃過店內越式法國麵包，累計至昨天已有52人出現不適，其中18人住院治療、10人急診室觀察中。該早餐店目前暫時停業，業者表示全力配合調查。

新竹縣衛生局表示，患者有嘔吐、腹痛、腹瀉、發燒、頭暈等食物中毒症狀，24日中午過後陸續前往醫院就醫，竹縣市等各大醫院都有個案通報；衛生局長殷東成指出，疑似食物中毒個案目前無生命危險，但症狀嚴重患者還需留院治療。

店家表示，以前從沒發生過這種情況，在處理食材上都非常小心、注意衛生，不知道為什麼會發生這種情況，目前只能停業接受調查；店家稱法國麵包是從其他工廠批貨，並非自製，只在販賣時會夾入火腿、辣椒醬等食材。

衛生局前天派員稽查，除檢視廚房衛生，也採檢現場料理食物的砧板、鐵盤，並將法國麵包相關食材採檢送驗，另採樣腹瀉民眾檢體共8件送驗，檢驗結果最快2周出爐。

稽查人員發現，攤商場所有病媒蹤跡，且倉儲物品及調味料、食材、器具未離地放置，分裝食材未標示日期和品名，共有6項缺失，衛生局依違反食品安全衛生管理法要求業者限期改善，如複查不合格可處6萬元到2億元罰鍰。

據了解，發生疑似食物中毒事件的越南早餐店位在竹北市竹仁市場內，每天早上7時營業，主打越式法國麵包、烤肉米線及越南咖啡，越式法國麵包搭配越南咖啡的組合最受青睞，法國麵包除了放大量涼拌生菜，還會夾越南火腿、越南醬料。