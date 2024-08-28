竹客8路線 幸福巴士年底接手

新竹客運在新竹縣內14條不續營路線，仍有8條未能由其他交通工具銜接取代，縣府爭取中央補助及自籌經費約3730萬元，規畫在新埔等5鄉鎮行駛幸福巴士、幸福小黃，全案已獲中央核定，預計年底前可通車，竹客14條不續營路線可望全數解決。

竹客原先在新竹縣營運的54條路線，其中4條因已無載客量停駛，其餘50條有36條為跨縣市的公路客運，新竹區監理所已尋求業者接續承攬，縣內14條不續營路線，其中，尖石、五峰、關西已開辦幸福巴士接續6條竹客不續營路線，另有8條不續營路線，縣府交通旅遊處長陳盈州昨天在縣府主管會議說明因應對策。

陳盈州表示，新埔鎮、芎林鄉、寶山鄉、峨眉鄉及湖口鄉8條不續營路線，目前暫由竹客以「代駛」名義維持通車，這次獲交通部公路局核定補助，經費由中央補助85％、縣府自籌15％，年底通車後將可順利銜接；此外，竹東、北埔雖未受竹客不續營路線影響，但也有意開辦幸福巴士，目前在籌備規畫中。

計畫將銜接建置幸福巴士及幸福小黃的「多卡通」電子票證驗票機、車身識別與行銷，及候車設施建置等，縣長楊文科關心，盼能降低竹客不續營的影響，讓有搭乘大眾運輸的需求的民眾能持續使用，滿足鄉親在就學、就醫、採買等各種交通便利。