苗栗生育津貼 明年調漲至2萬

苗栗縣政府因生育津貼加碼，遭中央扣減一般補助款，審計室也示警，縣務會議昨天仍通過目前第1胎1萬元生育補助，調高到每名新生兒2萬元，縣長鍾東錦強調「怨無沒怨少」，雖相較一些縣市仍有不足，但要讓鄉親有感。

苗栗縣審計室審定去年縣府決算報告，就生育津貼加碼補助等3項非法定社會福利，因此遭中央扣減補助款7784萬元，提具意見縣府亟待研謀善策因應，兼顧施政效能，及增一般性補助款財源，但縣務會議昨天討論生育津貼實施辦法修正草案，通過明年生育津貼再加碼。

生育津貼實施辦法修正草案規定，明年每名新生兒生育津貼補助2萬元，請領資格新生兒父或母設籍時間，也從1年縮短至半年，此外死胎、自然流產補助，設籍時間從7個月縮短到半年，仍維持1萬元。

苗栗縣目前生育津貼第1胎1萬元，第2胎以上或是多胞胎2萬元，縣府今年編列4062萬元，明年預算4800萬元，鍾東錦認為增加金額不多，不見得會影響中央補助款。

鍾東錦說，縣府補助生育津貼，參考其他縣市，加上許多鄉鎮市公所自行編列，當然還是比較不足，但是有些社會福利完全不做，也會影響整個縣的氣氛，及鄉親的感覺，社福一定要做好，不敢做滿，因為苗栗的財政還是很辛苦，俗語「怨無沒怨少」，有總比沒有好，縣府也知道要重視那一方面，讓人民有感。