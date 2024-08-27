回響／桃園交通局出面爭取 2條學生專車不取消了
客運業持續鬧司機荒，桃園各高中學生專車路線班次再受衝擊，繼去年專車路線從107條一口氣合併成85條，今年再傳有8條路線要消失，學生大感無奈；不過，桃園市交通局近日出面與業者溝通，原定要取消的內壢高中大園線和東社線確定保留。
交通局表示，事實上，今年初已有6條學生路線經檢討陸續停駛，桃園客運原本預計9月開學前要再停駛內壢高中大園線和東社線，也擬好替代方案，但這兩條路線平均一天有25到35人搭乘，為減少學生衝擊，桃客同意再調人力續行。
交通局表示，過去駕駛能量充裕下，桃園汽車客運公司運用餘裕駕駛能量承攬多校學生專車路線，但近年受疫情衝擊及駕駛員退休影響，駕駛嚴重不足，截至目前尚缺2百名駕駛人力。為維護學生通勤便利性，交通局與教育局將協助學校與遊覽車客運業者洽談合作，或依學生交通車管理辦法以購置或租賃方式等管道提供服務等方式，以利學生專車專用搭乘。
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