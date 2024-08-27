新竹輕軌進度卡關挨批 竹市府：與竹縣攜手向中央爭取

新竹市議會今天召開臨時會報告112年度新竹市總決算暨附屬單位決算及綜計表審核及含新竹輕軌在內15項建設全數保留未執行原因，對此民進黨團痛批「對高虹安執政效率非常失望」，更指輕軌計畫「一場騙局嗎？」。新竹市府則回應，對於議員所關心的市政運作「積極說明並持續精進相關作為」。

新竹市府針對新竹輕軌進度表示，從2018年起就開始與新竹縣討論輕軌事宜，但在提送交通部審查前都未取得共識，不過市長高虹安上任後，已透過縣市整合溝通平台、園縣市高峰會排除阻礙，並在去年與新竹縣簽署大新竹輕軌計畫合作備忘錄。

市府強調，未來將持續透過召開工作會議討論相關整合議題，共同與新竹縣攜手向中央爭取可行性研究核定，以加速推動桃竹苗大矽谷計畫國家重大公共運輸建設。

不過新竹市議會民進黨團指出，新竹輕軌推動進程受阻，從今天的報告可以很明顯看到在2021年整體路網報告或交通部備查，新竹市已提出紅線路網的可行性報告，但新竹縣卻未提出藍線路網的相關規畫，導致整體輕軌進度就停滯不前，市府應該要深切檢討縣府造成延宕的原因，才不會讓縣市合作MOU形同虛設，更要避免整體進程再度被縣府拖累的情況。

民進黨籍新竹市議員曾資程表示，新竹市2017年獲中央補助新竹輕軌可行性研究，過程中因為新竹縣對輕軌配合意願不高，新竹市無法決定新竹縣的路廊與站點，於是與新竹縣分開處理，不過2018年新竹市爭取中央綜合規畫經費4620萬元，2021年再爭取到紅線建設經費1億元，未料去年度1億元全數保留未執行。

曾資程指出，新竹輕軌原本已經進到細部設計建設階段，卻以運量、財務等理由推遲輕軌建設進度，又回過頭來向中央爭取輕軌縣市整合的可行性研究。他質疑，當初縣市爭取3500多萬的可行性研究經費，豈不是浪費公帑拿來欺騙市民。

他提到，中央認同輕軌建設是解決大新竹交通問題的一項重大建設，也才會核定紅線、藍線、橘線及綠線輕軌路網，同時也補助新竹市綜規和細設經費，但新竹市府不積極溝通協調按原定計畫執行，反而退回原點爭取可行性研究「真的是浪費公帑又欺騙市民」。他說「縣市成立的大新竹輕軌MOU、縣市整合平台難道是只能看不能用的一場騙局嗎？」