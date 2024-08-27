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危害150種作物葉蟎天敵量產上市 未來使用獲補助

中央社／ 台北27日電
農業部苗栗區農業改良場27日舉行記者會表示，葉蟎類害蟲足以危害150種以上作物，費時3年已找到天敵長毛小新綏蟎，並完成量產、收集、冷儲及釋放等模組化的技術開發，未來農民購買使用可獲得補助。中央社
農業部苗栗區農業改良場27日舉行記者會表示，葉蟎類害蟲足以危害150種以上作物，費時3年已找到天敵長毛小新綏蟎，並完成量產、收集、冷儲及釋放等模組化的技術開發，未來農民購買使用可獲得補助。中央社

苗栗區農改場今天表示，葉蟎類害蟲足以危害150種以上作物，天氣乾熱易滋生，費時3年已找到天敵長毛小新綏蟎，並完成量產到釋放模組化技術，有利農民減少農藥用量，未來可獲補助。

繼發布完成平腹小蜂、黑小蜂等天敵使用技術，農業部苗栗區農改場持續開發適用不同害蟲的天敵，今天舉辦「葉蟎終結者！天敵昆蟲長毛小新綏蟎量產大突破」記者會，發布模組化技術開發完成，藉此降低農藥使用，助益食安、生態健康及環境永續，

苗栗區農改場場長呂秀英指出，葉蟎類是分布全球的經濟害蟎，好發在乾熱天氣，受害作物包含蔬菜、果樹、雜糧、特用作物及花卉等，多達150種以上作物，目前市面上沒有專食葉蟎類的天敵昆蟲產品，苗栗區農改場率先找到其天敵長毛小新綏蟎，並完成技術開發。

苗栗區農改場副研究員吳怡慧告訴中央社記者，她費時3年找到長毛小新綏蟎，並完成量產、收集、冷儲及釋放等模組化的技術開發；長毛小新綏蟎體型小、適應性強，能應用在多種作物上，每隻壽命約42天，一生可捕食約370隻葉蟎、200到280粒的葉蟎卵。

她還說，1隻雌性長毛小新綏蟎可產下55.6粒卵，生長與繁殖速率極快，場內的量產技術約可在面積100平方公尺的網室內收集100萬隻，並利用長毛小新綏蟎會往上攀升的特性，改良收集器後可加速量產流程；農民買來時，使用軟罐即可噴出使用，50公尺只要1分鐘就可完成釋放，放在低溫冷藏可儲存14天之久。

吳怡慧舉例，已在草莓、洋香瓜、小西瓜等設施作物試用，防治效果顯著。呂秀英說，整套技術正在申請智慧財產權中，完成後會技轉廠商生產上市。

農業部防檢署副署長杜麗華說，完成技轉後，由業者向防檢署提出作物生物防治天敵補助的申請，通過後，未來農民購買使用可獲得補助，目前計有9種天敵已獲公告使用可獲補助，長毛小新綏蟎若完成登記，將有10種。吳怡慧說，每公頃補助新台幣1萬元。

農改場 農業部 農民

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