快訊

高溫飆破37度！大台北明熱到通紅 這日變天全台有雨

懶人卡／《台灣米其林指南2024》星級美饌精彩直擊

三金控股價同步走跌 市場等著看台新金的二次出價

聽新聞
test
0:00 / 0:00

台北4兄弟姊妹實現亡父遺願 捐2勘災車桃園偏鄉山區救災

聯合報／ 記者曾增勳／桃園即時報導
台北市沈家兄弟姊妹4人實現亡父沈甲憲遺願，捐贈2輛災情勘查車，消防局長龔永信（右一）表達感謝。圖／桃園市消防局提供
台北市沈家兄弟姊妹4人實現亡父沈甲憲遺願，捐贈2輛災情勘查車，消防局長龔永信（右一）表達感謝。圖／桃園市消防局提供

台北市年約70多歲的沈皎、沈皓、沈皜和沈皒兄弟姊妹4人，為實現已故父親沈甲憲的遺願「為偏鄉做一點事」，由桃園市消防局牽線，沈家4人今天至龍潭捐贈2輛災情勘查車及設備，由局長龔永信代表接受、表示，感謝4兄弟姊妹發揮善舉，2輛災情勘查車將撥至復興、巴陵分隊做為救災車輛，提升復興山區救災效率。

這項捐贈儀式在龍潭區的消防局第4大隊隊部舉辦，一頭銀髮的沈皎、沈皒2姊妹及沈皓、沈皜2兄弟共4人全部出席，4人以父親沈甲憲名義，捐贈2輛災情勘查車及設施、價值約200萬元，龔永信接受表達感謝，沈皜表示，他父親生前熱心公益、關心社會安全，常希望盡一己之力幫助有需要的人，4人為實現父親遺願捐贈救災車輛設備，幫助消防局發生災害時，更迅速、有效勘查救災。

龔永信稱許沈家4兄弟姊妹善舉，傳承沈父的遺志，也為社會樹立良好典範，他表示，這2輛災情勘查車將可提升復興、巴陵分隊山區救災效率，車輛不僅是物資捐贈，更是對消防隊員的支持和鼓勵，消防局會充分運用這些資源和救災，保障市民生命財產安全。

台北市沈家兄弟姊妹4人實現亡父沈甲憲遺願，捐贈2輛災情勘查車做公益。圖／桃園市消防局提供
台北市沈家兄弟姊妹4人實現亡父沈甲憲遺願，捐贈2輛災情勘查車做公益。圖／桃園市消防局提供
台北市沈家兄弟姊妹4人實現亡父沈甲憲遺願，捐贈2輛災情勘查車，消防局長龔永信表達感謝。圖／桃園市消防局提供
台北市沈家兄弟姊妹4人實現亡父沈甲憲遺願，捐贈2輛災情勘查車，消防局長龔永信表達感謝。圖／桃園市消防局提供

兄弟 巴陵

延伸閱讀

午後雷雨來了！4縣市大雨特報 恐一路下到晚上

失智8旬長者山區迷路幸身上有GPS定位 警方及時尋獲

7縣市大雨特報恐下到晚上 防雷擊、積水

高樓救災考驗多 南科消防分隊背30公斤裝備爬26樓常訓

相關新聞

桃園中壢區傍晚地下電纜故障 停電影響3521戶

今下午4時33分因地下電纜故障，導致桃園市中壢區永泰路、永昌路、民權路四段及大園區高鐵南路一段等一帶3521戶停電，台電...

台北4兄弟姊妹實現亡父遺願 捐2勘災車桃園偏鄉山區救災

台北市年約70多歲的沈皎、沈皓、沈皜和沈皒兄弟姊妹4人，為實現已故父親沈甲憲的遺願「為偏鄉做一點事」，由桃園市消防局牽線...

新屋哈密瓜冠軍農友曝種植心法 記住挑瓜2秘訣

桃園市新屋區舉辦哈密瓜評鑑，今年冠軍由種植哈密瓜長達30多年、去年最甜蜜瓜王謝阿啓摘下，謝阿啓分享，新屋有良好土質，加上...

新竹市發千杯珍奶 拳擊女王陳念琴周五在巨城開見面會

為慶祝新竹市出身的奧運奪牌英雄陳念琴在巴黎奧運拳擊女子66公斤級的出色表現，新竹市府將在8月30日下午5點在巨城辦見面會...

【重磅快評】捷運站名中正有意見 隧道零進度無人問？

桃園市政府公布捷運綠線主線段17座車站名稱，其中四站有「中正」二字，民進黨立委及議員齊批桃園市長張善政帶頭推廣威權崇拜，...

新竹縣寫作班20生獲佳作 鼓勵學生多閱讀增進作文能力

新竹縣教育局與聯合報系今年再次合作開辦暑期寫作班，同樣選出20名佳作今天下午在新竹縣政府頒獎，獲獎學生期待明年能繼續開班...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。