台北4兄弟姊妹實現亡父遺願 捐2勘災車桃園偏鄉山區救災

台北市年約70多歲的沈皎、沈皓、沈皜和沈皒兄弟姊妹4人，為實現已故父親沈甲憲的遺願「為偏鄉做一點事」，由桃園市消防局牽線，沈家4人今天至龍潭捐贈2輛災情勘查車及設備，由局長龔永信代表接受、表示，感謝4兄弟姊妹發揮善舉，2輛災情勘查車將撥至復興、巴陵分隊做為救災車輛，提升復興山區救災效率。

這項捐贈儀式在龍潭區的消防局第4大隊隊部舉辦，一頭銀髮的沈皎、沈皒2姊妹及沈皓、沈皜2兄弟共4人全部出席，4人以父親沈甲憲名義，捐贈2輛災情勘查車及設施、價值約200萬元，龔永信接受表達感謝，沈皜表示，他父親生前熱心公益、關心社會安全，常希望盡一己之力幫助有需要的人，4人為實現父親遺願捐贈救災車輛設備，幫助消防局發生災害時，更迅速、有效勘查救災。