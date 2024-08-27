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民代指桃捷綠線命名假民主 桃市府：操作意識形態

中央社／ 桃園27日電

桃園市府日前公布捷運綠線主線段17座車站名稱，綠營民代今天批評命名結果與民眾票選不同、是假民主；市府表示，綠營民代不在乎工程進度，卻對操作意識形態見獵心喜，令人遺憾。

桃園市政府捷運工程局日前舉辦桃園捷運綠線主線段車站命名活動，開放全台民眾透過線上投票方式為車站命名，21日公布命名結果，但被桃園市民進黨籍議員批評有4站是以「中正」命名，與票選結果不同。

民進黨籍立法委員張雅琳、范雲、郭昱晴、林月琴與桃園市議員黃瓊慧、魏筠、陳雅倫、黃家齊、王珮毓、彭俊豪、許清順今天共同召開記者會，譴責桃園市長張善政假民主、無視民意。

黃瓊慧表示，有超過一半的站名都不是票選結果的第一名，甚至沒有任何票選第一名的站名跟「中正」2字有關，根本是「要民眾投、但又不採納真實民意」的假投票、假民主。

黃瓊慧也說，桃園區的桃園夜市、藝文特區命名更是背離觀光需求，取名中正力行、中正大興，不只外地人找不到，連本地人都不知道在哪裡，完全忽視地方記憶及認同。

對此，桃園市政府新聞處長羅楚東回應表示，捷運工程進度在前桃園市長鄭文燦任內嚴重落後，張善政上任後才努力趕上進度；民進黨立委對實質工程進度漠不在乎，但一察覺有操作意識形態的機會就見獵心喜，令人遺憾。

羅楚東說，捷運綠線動工後，前市府團隊用了14個月的時間，貫穿的隧道是0，張善政僅用了3個月就貫穿1條，且已讓綠線北段有望在2026年通車；市府眼中只有民眾實用考量，希望透過命名機制產出清楚易懂的站名，但眼中只有意識形態的政治人物，在乎的只有如何貼標籤。

捷運 民進黨

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