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新屋哈密瓜冠軍農友曝種植心法 記住挑瓜2秘訣
桃園市新屋區舉辦哈密瓜評鑑，今年冠軍由種植哈密瓜長達30多年、去年最甜蜜瓜王謝阿啓摘下，謝阿啓分享，新屋有良好土質，加上他架設圍網減少蚊蟲叮咬果實，才能種出甜度高、口感佳的哈密瓜。而最甜蜜瓜王由農友邱乾裕獲得，甜度高達18.8度，相當不容易。
謝阿啓目前種植1.5公頃的哈密瓜，平均1甲地要花費30萬元耕種，新屋先天土質好有優勢，加上他30多年經驗累積所鑽研出的施肥比例，及最重要秘訣架設圍網，架設圍網主要是避免果蠅、蜜蜂等叮咬果實，間接減少農藥使用，還要有至少3個月的日曬時間，才能種出優良好瓜。
謝阿啓也分享，挑好哈密瓜的關鍵，第一要先看外觀，網紋要粗且密集，而哈密瓜的外表顏色要偏黃，就能挑到又甜果肉又細緻的哈密瓜。他說，去年獲最甜蜜瓜王，今年則是全方位都最優的冠軍，讓他感到相當開心，也希望能持續推廣哈密瓜給大家，讓大家看到新屋的哈密瓜。
新屋區農會總幹事盧永才表示，新屋區土地屬於黏質壤土，非常適合哈密瓜生產，品種主要以香華、七股香、鳳華為主，新屋的哈密瓜有特殊的香氣且甜度高，品質優越，每逢採收期各大盤商都競相前來新屋區向農民採購。
桃園市農業局說，今年哈密瓜因颱風影響，導致產量減少，不過品質相當好，歡迎民眾多加品嘗，也藉由評鑑活動打響桃園新屋哈密瓜品牌。
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