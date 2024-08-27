新竹市發千杯珍奶 拳擊女王陳念琴周五在巨城開見面會

為慶祝新竹市出身的奧運奪牌英雄陳念琴在巴黎奧運拳擊女子66公斤級的出色表現，新竹市府將在8月30日下午5點在巨城辦見面會，要讓市民一睹奧運英雄及教練風采，85度C新竹市迎曦店當天更將贊助1千杯黑糖珍奶同歡，民眾還有機會與陳念琴合照。

新竹市代理市長邱臣遠表示，非常恭喜念琴榮獲巴黎奧運銅牌，創下目前生涯在奧運會場上的最佳成績，更是新竹市在奧運場上的首面拳擊獎牌，為感謝選手與教練們的辛勞，市府加碼選手奧運獎勵金至50萬元，教練獎勵金至25萬元，作選手與教練團最堅強的後盾。

他說，市府日前已設立集氣牆及錄製加油影片，邀請陳念琴與教練柯文明凱旋歸國喝珍奶，並獲得85度C新竹市迎曦店響應，將於見面會上提供1000杯大杯冰黑糖珍珠厚奶茶免費兌換券，前100名排隊的民眾更可加碼獲得親筆簽名卡片及上台合照的機會。

新竹市府教育處表示，新竹市巴黎奧運英雄見面會將於8月30日下午5點在巨城購物中心噴水池廣場舉行，下午4點30分開放民眾排隊，請民眾依現場工作人員指示排隊領取1000張限量號碼牌、前100名可獲得親筆簽名卡片及上台合影機會，珍奶兌換券則於現場憑號碼牌兌換。