【重磅快評】捷運站名中正有意見 隧道零進度無人問？

桃園市政府公布捷運綠線主線段17座車站名稱，其中四站有「中正」二字，民進黨立委及議員齊批桃園市長張善政帶頭推廣威權崇拜，桃園市政府則回批綠營只想操作意識形態；雙方激烈駁火，但民眾要問的是，捷運綠線進度延宕，從不見綠委關心，這時候跳出來關心站名，真的是關心這條捷運嗎？

民進黨立委張雅琳、范雲、林月琴今天偕民進黨桃園市議員彭俊豪、魏筠、陳雅倫、黃瓊慧、黃家齊、王珮毓共同舉行記者會，指捷運綠線主線段車站命名其中四站有「中正」二字，質疑桃園市政府是用公共設施紀念威權獨裁者；桃園市政府以十字路口命名捷運站，浪費行銷城市的機會，而且沒收投票結果，顯示對民主制度不尊重。

綠委及議員質疑捷運綠線主線段17座車站站名出現四個「中正」，這四站分別是G09「中正力行站」、 G10「中正大興站」、G13「南竹中正北站」及 G14「蘆竹中正北站」，都有「中正」二字，顯得礙眼。

只是，捷運綠線路線正是沿著桃園區中正路及相接的蘆竹區中正北路規劃，捷運站以平面道路的路名命名，不乏其例，例如北捷的忠孝新生站、南京復興站、忠孝復興站、信義安和站等，高捷也有凱旋武昌站、凱旋二聖站、大順民族等站，桃園捷運綠綠並非獨創。

桃園區中正路與蘆竹區中正北路相接，當地人叫了幾十年，桃園市政府從市民的實用性出發，以兩路交叉路口命名，可以精確顯示捷運站的坐落地點，確有實用性考量，也符合「桃園市大眾捷運系統捷運車站命名更名或加註名稱作業要點」的規定；更重要的是，這是審議委員的決定，綠營只因站名有「中正」二字，就吵嚷是張善政帶頭推廣威權崇拜，難道不是政治操作？

更有趣的是，桃園市前市長鄭文燦因涉貪被羈押，今天還被桃園地檢署起訴求刑12年，竟有綠營支持者只為了運綠線主線段站名即在社群媒體疾呼「支持鄭文燦選下一任桃園市長，把捷運綠線名字（站名）改回來」，完全無視民眾對政治人物貪汙的厭惡，更證明捷運站名只是政治炒作的籌碼。

不談捷運綠線的站名，其實桃園這條捷運的命運多舛，雖然是鄭文燦在桃園市長任內爭取而來，但是進度屢屢延宕，即使鄭團隊14個月的時間沒有貫穿任何一公分的隧道，前年底鄭文燦是宣稱捷運綠線可以在2027年完工；但張善政接棒後，捷工局長即坦承要到2030年才能完工，一差就是3年，綠營民代可曾關心過？

張善政接棒後上緊發條，找來內政部前部長李鴻源診斷、解決問題，在各方努力下才於日前克服施工難度最高的G10至G12站隧道貫通，並解決滲眉埤北機場基地沉陷，總算可以大步邁向115年北段通車的里程碑。這段期間，綠營民代對這條捷運有問過一句語嗎？如果只會關心站名，不如就省點口水吧。