新竹縣寫作班20生獲佳作 鼓勵學生多閱讀增進作文能力

新竹縣教育局與聯合報系今年再次合作開辦暑期寫作班，同樣選出20名佳作今天下午在新竹縣政府頒獎，獲獎學生期待明年能繼續開班，教育局長楊郡慈允諾擴大辦理，希望讓更多喜愛寫作的孩子都能參加，也鼓勵學生多閱讀找靈感，為作文增添亮點。

楊郡慈表示，很感謝聯合報能夠協助開辦寫作班，讓新竹縣的孩子能夠獲得這次難得機會，今年甚至最遠到尖石國中開班，讓偏鄉的孩子也能透過老師的引導，不僅學習寫作技巧，更重要的是體認到寫作來自於生活、如何透過文字表達自己的感受。

她提到，新竹縣今年國中會考作文4級分以上學生已經將近7成，縣長楊文科非常重視孩子的教育，也期待未來能夠有更多合作開班機會，不僅讓已經辦過寫作班的學校能夠每年繼續辦，其他有意願的學校也能申請開辦，讓更多孩子能夠參與寫作班增進作文實力。

今年新竹縣有4所國中開辦暑期寫作班，包含華山、尖石、竹北及橫山國中，每班約30名學生，再從4校各選出5名佳作，每位學生的表現都十分令老師驚艷。今天頒獎典禮上，來自橫山國中的彭沛棋也分享自己的佳作作品。

今年題目以「一念之間」為題，彭沛棋在作文中分享自己學英文的經驗，也曾在放棄與拚勁間有過一念之間，最後自己選擇了繼續堅持，因為她相信雖然不確定選擇是否正確，但放棄就只會邁向失敗。

來自尖石國中獲選佳作的江皓提到，很喜歡寫作班，尖石國中難得有機會特別開辦寫作課程，希望明年能夠繼續辦。竹北國中陳衫羽說，老師在課堂上都會分享寫作的靈感都是從生活獲得，因此讓自己從寫作班學習到不少寫作技巧。

寫作班指導老師吳玫香說，雖然暑期寫作班只有短短4天時間，不過課程絕對是非常扎實，不僅是希望孩子能從寫作班學到技巧，還要讓孩子將寫作技巧應用在往後的學習上，鼓勵孩子們要增進寫作能力不僅是要靠多寫，更重要的是多閱讀，透過閱讀、比較其他人的寫作，才能知道如何更進一步。

聯合報事業處教育事業部總經理潘素滿表示，聯合報已在全國開辦寫作班十幾年，每年都有2千班、超過3萬名學生，從國小到高中體系化培養孩子精進寫作，不只是為了考試，更是讓孩子們培養發揮如何能把事情講清楚、把自己的意見表達清楚。