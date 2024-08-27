快訊

台新金總座針對「新新併」提出五大聲明 不排除拉高換股比例

直播／2024《台灣米其林指南》星級美食城市 摘星餐廳名單公布

一票外國人排隊！台北101捷運站搶搭「手扶梯」 官方出手了

竹市8月30日奧運拳擊銅牌陳念琴見面會 廠商贈千杯珍奶

中央社／ 新竹市27日電
新竹市拳擊好手陳念琴。聯合報系記者林俊良／攝影
新竹市拳擊好手陳念琴。聯合報系記者林俊良／攝影

新竹拳擊好手陳念琴拿下巴黎奧運銅牌。竹市府表示，30日將舉辦英雄見面會，有咖啡店業者贊助1000杯珍奶兌換券，前100名排隊民眾還可獲得陳念琴簽名卡及合照機會。

新竹市政府今天發布新聞稿表示，歡慶新竹市拳擊選手陳念琴於2024巴黎奧運拿下拳擊女子66公斤級銅牌，8月30日下午5時在巨城購物中心噴水廣場舉辦「2024巴黎奧運英雄見面會」，陳念琴與教練柯文明將到場與市民同歡。

竹市府教育處於稿中表示，陳念琴榮獲巴黎奧運銅牌，創下在奧運最佳成績，更是竹市在奧運場上第1面拳擊獎牌，為感謝選手與教練辛勞，市府將獎勵金從新台幣30萬元加碼至50萬元，教練獎勵金也從15萬元加碼至25萬元。

教育處指出，知名飲料店將於見面會當天贊助1000杯冰黑糖珍珠厚奶茶（L）兌換券，前100名排隊民眾還可獲得陳念琴親筆簽名卡及上台合照機會。

有關珍奶兌換方式，教育處表示，民眾需於8月31日至9月9日，每天下午1時至晚間10時前往85度C迎曦店憑券兌換，每日限量兌換100杯（甜度冰塊固定），總數1000杯。

巴黎奧運 巴黎奧運拳擊 拳擊 教練 新竹 陳念琴

延伸閱讀

拳擊／「教練就是吉祥物」 陳念琴師徒再拚洛杉磯奧運

奧運拳擊好手8/27台南見面會 限量100組粉絲合影

中職／古林睿煬7.2局好投助獅4連勝 與陳念琴有約定：一定會拿下MVP

坤達被當眾出賣「小秘密」！陳念琴驚訝：他這裡超軟

相關新聞

新竹縣寫作班20生獲佳作 鼓勵學生多閱讀增進作文能力

新竹縣教育局與聯合報系今年再次合作開辦暑期寫作班，同樣選出20名佳作今天下午在新竹縣政府頒獎，獲獎學生期待明年能繼續開班...

竹市8月30日奧運拳擊銅牌陳念琴見面會 廠商贈千杯珍奶

新竹市拳擊好手陳念琴拿下巴黎奧運銅牌。竹市府表示，30日將舉辦英雄見面會，有咖啡店業者贊助1000杯珍奶兌換券，前100...

新竹縣5鄉鎮8條竹客不續營路線 幸福巴士年底通車接續

新竹客運在新竹縣內不續營的路線現仍有8條未能由其他交通工具銜接取代，縣府爭取中央補助及自籌經費，合計約3730萬元，規畫...

韓國知名街頭藝術家周末登台表演 機票、 GOGORO可抽

2024桃園街頭藝術嘉年華將於本周末於中原文創園區登場，邀請韓國知名街頭藝術家 KIM 及 Masker 瑪斯克街舞藝術...

綠委批張善政捷運站命名惡搞民主 市府嗆：去問鄭文燦

桃園捷運綠線站點命名活動日前結束，其中多站因位於桃園區中正路上，站名包含「中正」2字，被民進黨立委及議員批評是在紀念獨裁...

苗栗縣生育津貼明年調漲至2萬 鍾東錦：讓人民有感

苗栗縣生育津貼明年將從1萬元調高到每胎2萬元，請領資格從1年縮短至半年，預算4800萬元，縣長鍾東錦強調「怨無沒怨少」，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。