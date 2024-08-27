鄭文燦遭訴華亞科學園區擴大案無解？ 市府：還在審議中

海基會前董事長鄭文燦在桃園市長任內涉嫌收賄今天被依貪汙治罪條例起訴，外界傳出與收賄關聯的「變更林口特定區計畫—工五工業區擴大方案」（簡稱華亞科技園區擴大案）在鄭文燦被收押後，也無疾而終或難翻身。市府官員今天澄清，全案還在內政部都委會專案小組，要能過關的關鍵是最大的地主樂善寺內部意見還沒整合。

不過地方上指出，樂善寺對市府也有怨言，因為內部雖然意見不一致，但是今年5月委會表決時贊成參加區段徵收的占上風，只是大家不願意傷和氣，加上反對派之前告主委圖利，甚至連鄭文燦在市長任內也被告，委員會才到現在沒有行文市府表明意見，結果市府好像事不關己，開過一次說明會以後也不出面幫忙協調，任由樂善寺揹負阻礙環境更新、像亂葬崗影響地方發展的罪名。

龜山區在地人士表示，市政府這次送內政部都委會的華亞園區擴大案面積約52公頃（樂善寺占85%），包括鄭文燦涉收賄、退錢的9.42公頃最早提出的重劃用地，早在縣府時期就已經送內政部都委會並獲得有條件保留重劃權益，關鍵原因一樣在於重劃用地有4000多坪是樂善寺的地，寺方意見分歧沒辦法整合。

亞華擴大案的重劃委員抱怨鄭文燦上任後，雖然有去「拜託」，鄭文燦也答應幫忙，但是當時的都發局官員就是不幫忙，明確告訴華亞擴大重劃委員會不是不幫忙，是樂善寺委員會不同意重劃，重劃案根本過不了，不過重劃會對市府官員「奉公守法」不以為然，認為如果真的願意幫忙，一定有方法。

鄭文燦在桃園市長任內，華亞擴大園區都計變更案還是送進內政部都委會，面積約52公頃採區段徵收，包括原先華亞自辦重劃的9.42公頃，仍有條件保有重劃的權益，也就是地主之一樂善寺要同意。當時的華亞重劃會的廖姓顧問跟朋友抱怨如果用區段徵收，損失很大，對鄭文燦主政的市府都發局官員非要樂善寺也同意的門檻，相當不諒解。

今年約5月，廖姓顧問父子因此案被收押已經在樂善寺、華亞園區傳開，但是當時並不知道扯上鄭文燦收賄，以為只是基層公務員涉案，直到7月6日媒體報導後，才驚訝竟然是鄭文燦。

樂善寺表示，華亞園區擴大案寺方確實有意見待整合的情形，希望能早日形成共識。另外，擴大區用地市府已經有初步規畫，包括公園、學校、轉運站、生命園區等規畫，尤其是很多墓園遷葬需要藉重市府經驗，寺方也想讓周邊社區誤認為樂善寺阻礙發展，甚至是環境亂源。