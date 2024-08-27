新竹縣5鄉鎮8條竹客不續營路線 幸福巴士年底通車接續

新竹客運在新竹縣內不續營的路線現仍有8條未能由其他交通工具銜接取代，縣府爭取中央補助及自籌經費，合計約3730萬元，規畫在新埔等5鄉鎮行駛幸福巴士、幸福小黃，全案已獲中央核定，預計年底前可通車，屆時竹客原有14條不續營路線的問題可望全數解決。

交通旅遊處長陳盈州上午在主管會議說明，新埔鎮、芎林鄉、寶山鄉、峨眉鄉及湖口鄉共有8條竹客不續營路線，目前暫由竹客以「代駛」名義維持通車；這次獲交通部公路局核定補助，將竹客最後剩餘的8條不續營路線轉型由幸福巴士或幸福小黃取代，全案各項計畫辦理經費由中央補助85％、縣府自籌15％。

陳盈州表示，新竹客運原先營運的54條路線，其中4條因已無載客量停駛，其餘50條有36條為跨縣市的公路客運，新竹區監理所已尋求業者接續承攬，縣內14條不續營路線由縣府與各鄉市公所共同推動轉型為幸福巴士。

其中，尖石、五峰、關西已開辦幸福巴士接續6條竹客不續營路線；這次獲核定補助辦理的5鄉鎮幸福巴士共26條路線，年底通車後將可順利銜接竹客在縣內不續營的最後8條路線；此外，竹東、北埔雖未受竹客不續營路線影響，但也有意開辦幸福巴士，目前在籌備規畫中。

縣長楊文科關心幸福巴士、幸福小黃的推動情形，盼能降低竹客不續營的影響，讓有搭乘大眾運輸的需求的民眾能持續使用，滿足鄉親在就學、就醫、採買、宗教等各種交通便利。