韓國知名街頭藝術家周末登台表演 機票、 GOGORO可抽

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聯合報／ 記者翁唯真／桃園即時報導
2024桃園街頭藝術嘉年華將於本周末於中原文創園區登場，邀請韓國知名街頭藝術家 KIM 及 Masker 瑪斯克街舞藝術團隊到台灣表演，2天共有多達14組表演團體。記者翁唯真／攝影
2024桃園街頭藝術嘉年華將於本周末於中原文創園區登場，邀請韓國知名街頭藝術家 KIM 及 Masker 瑪斯克街舞藝術團隊到台灣表演，2天共有多達14組表演團體。記者翁唯真／攝影

2024桃園街頭藝術嘉年華將於本周末於中原文創園區登場，邀請韓國知名街頭藝術家 KIM 及 Masker 瑪斯克街舞藝術團隊到台灣表演，2天共有多達14組表演團體，更有街藝擂台賽、街頭藝術工作坊可報名參加，參加民眾還能摸彩有台灣沖繩來回機票、GOGORO等大獎。

桃園街頭藝術嘉年華舉行多年，桃園市副市長蘇俊賓表示，今年最大特色就是把國內外街頭藝人邀請到桃園，希望注入更多元素，桃園市色彩繽紛城市，希望更多街頭藝人到桃園場域表演，讓桃園更加精采。

桃園市文化局說，桃園目前登記在案街頭藝人有1324位，合法展演的場地達160點位。這次的嘉年華不僅有精彩的表演，還有舉辦桃戰街藝擂台賽，總獎金高達30萬元，吸引各地身懷絕技的街頭藝人同台競技。8月31日是純音樂組決賽，9月1日則有綜合表演組決賽和刺激的 battle 賽。

因應巴黎夏季 奧運首次將「霹靂舞」作為正式的比賽項目，象徵街頭藝術文化即將踏上國際舞台，今年特別邀請來自韓國知名街舞團隊 Mannequeen、知名創意氣球藝術家 KIM 以及來自日本知名街頭魔術師 Nao Izuma Murata、知名雜技街頭藝術家 Hiyro， 帶來不同文化背景下的藝術風采。

文化局說，2天活動還有星空美食文創市集、街頭藝術工作坊、靜享藝術角及很多好康活動等著大家，活動當天到服務台領取集章 卡參加闖關，就可以兌換摸彩券，有機會抽到大獎 GOGORO、台灣沖繩雙人來回機票和電動滑板車等多項精美好禮。

2024桃園街頭藝術嘉年華將於本周末於中原文創園區登場，邀請韓國知名街頭藝術家 KIM 及 Masker 瑪斯克街舞藝術團隊到台灣表演，2天共有多達14組表演團體，現場可摸彩。記者翁唯真／攝影
2024桃園街頭藝術嘉年華將於本周末於中原文創園區登場，邀請韓國知名街頭藝術家 KIM 及 Masker 瑪斯克街舞藝術團隊到台灣表演，2天共有多達14組表演團體，現場可摸彩。記者翁唯真／攝影

桃園 藝術家 街頭藝人

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