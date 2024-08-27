綠委批張善政捷運站命名惡搞民主 市府嗆：去問鄭文燦

桃園捷運綠線站點命名活動日前結束，其中多站因位於桃園區中正路上，站名包含「中正」2字，被民進黨立委及議員批評是在紀念獨裁者，痛罵「張善政惡搞民主」；張善政今早回應，這是捷運命名的慣例，沒有什麼好奇怪的，請大家不要多想。

針對桃園捷運綠線站點命名，民進黨不分區立委張雅琳、范雲、郭昱晴、林月琴4人今天在立院開記者會，指桃園市政府以十字路口幫捷運站命名，完全浪費行銷城市機會，對推廣地方特色或凝聚在地記憶也毫無幫助，4個站點出現「中正」2字，用公共設施紀念威權獨裁者，在民主國家也絕對不是健康現象。

桃園市議員魏筠、黃瓊慧、陳雅倫、黃家齊、王珮毓、彭俊豪、許清順與余信憲等人今天也現身記者會，呼籲市府重新命名。

張善政今天上午受訪表示，捷運站命名定案有經過評議委員會審查，大家說「中正」比較多，是因為綠線沿途行經桃園中正路和蘆竹中正北路，就像台北捷運忠孝東路沿線、南京東路沿線也有忠孝XX站或是南京XX站，「這是一個捷運命名的慣例，沒有甚麼好奇怪的，請大家不要多想，謝謝」。

至於有些站點命名不是採用票選最高者，張善政也做出解釋。他說，捷運站名需長久使用，若因標的消聲遷移而更動，恐不適當。例如桃園夜市若干年後可能遷移，總不能桃園夜市遷走之後就把站名改掉，藝文特區跟旁邊的一站太近，才會把兩站名字合併。

針對綠營批評，桃園市新聞處長羅楚東指桃園捷運工程在前市長鄭文燦任內進度嚴重落後，張善政上任後努力趕上進度，4名被指派認領桃園的不分區立委對實質工程進度漠不在乎，有操作意識形態的機會就獵心喜，令人遺憾。

羅楚東強調，張善政市長上任後，不僅貫通綠線全數隧道，位於滲眉埤的北機場基地沉陷問題也獲得有效解決，4名立委對過去種種延宕問題視若無睹，難道討論實質議題怕迴力鏢，操作意識型態才是認領桃園市的動機？若有立委以特定路名比例來批評市府，建議該立委可以先去問前市長鄭文燦。