竹北爆食物中毒多人住院 疑越南早餐店法國麵包肇禍

新竹縣市從24日起陸續有醫院收治食物中毒病人，經交叉比對，通通指向竹北市場內的一家知名越南早餐店，且這些食物中毒患者還都食用過該家早餐店的法國麵包，目前已有35人通報疑似食物中毒、仍有5人住院治療觀察，目前該家越南早餐店暫停營業中。

新竹縣衛生局表示，民眾疑似都是食用法國麵包後，開始出現嘔吐、腹痛、腹瀉、發燒、頭暈等食物中毒症狀，從24日中午過後陸續前往醫院就醫，其中竹北東元醫院通報數最多有14人，其次為中醫大新竹附醫12人，此外新竹市多家醫院也有收治中毒患者，包含台大新竹分院4人、新竹馬偕醫院2人，目前5人仍在住院當中。

據了解，這家位於竹北市場內的越南早餐店，是市場內頗受歡迎的早餐店家，主打販售商品為法國麵包及越南咖啡，同時還有販賣烤肉米線，其中疑似造成食物中毒的越南法國麵包，因使用大量生菜、越南火腿等食材，目前仍在釐清是哪個環節出問題。

新竹縣衛生局昨天已先派員到該家越南早餐店稽查，除了檢視廚房衛生，也一併採檢現場料理食物的砧板、鐵盤，並將法國麵包相關食材採檢送驗，同時人體也採樣8件送驗，檢驗結果最快2周出爐。