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苗栗縣生育津貼明年調漲至2萬 鍾東錦：讓人民有感

聯合報／ 記者范榮達／苗栗即時報導
苗栗縣務會議今天通過苗栗縣生育津貼實施辦法修正草案，明年生育津貼調高至2萬元，縣長鍾東錦認為有總比沒有好，讓鄉親有感。記者范榮達／攝影
苗栗縣務會議今天通過苗栗縣生育津貼實施辦法修正草案，明年生育津貼調高至2萬元，縣長鍾東錦認為有總比沒有好，讓鄉親有感。記者范榮達／攝影

苗栗縣生育津貼明年將從1萬元調高到每胎2萬元，請領資格從1年縮短至半年，預算4800萬元，縣長鍾東錦強調「怨無沒怨少」，雖相較一些縣市仍有不足，但多名議員反應，讓鄉親有感。

苗栗縣審計室審定的2023年縣府決算報告，就生育津貼加碼補助等3項非法定社會福利，因此遭中央扣減補助款7784萬元，提具意見亟待研謀善策因應，兼顧施政效能，及增裕一般性補助款財源，縣務會議今天通過苗栗縣生育津貼實施辦法修正草案，明年生育津貼再加碼，鍾東錦認為金額不多，不見得會被扣補助款。

生育津貼實施辦法修正草案明年每名生育津貼補助2萬元，新生兒父或母，死胎、自然流產請領資格，設籍從1年縮短到半年，縣府民政處指出，目前生育津貼第1胎1萬元，第2胎以上或是多胞胎2萬元，今年編列4062萬元，明年預算4800萬元。

鍾東錦表示，縣府補助生育津貼，參考其他縣市，許多鄉鎮公所也自行編列，當然還是比較不足，但是有些社會福利完全不做，也會影響整個縣的氣氛，及鄉親的感覺，別人都有，如果都沒有，人口遷入就會有困難，吸引更多年輕人進住苗栗縣，社福一定要做好，不敢做滿，因為苗栗的財政還是很辛苦，俗語「怨無沒怨少」，有總比沒有好，縣府也知道要重視那一方面，讓人民有感。

縣府統計鄉鎮市公所自行補助的生育津貼，苗栗市第1胎1萬元，第2胎2萬元元，第3胎以上3萬元；頭份市第1胎2萬元，第2胎3萬元，第3胎以上5萬元；南丮鄉第1胎6萬元，第2胎7萬元，第3胎以後8萬元；銅鑼鄉第1胎1萬2000元，第2胎2萬4000元，第3胎以上3萬6000元；三灣鄉第1胎1萬元，第二胎以上2萬元。

竹南鎮、公館鄉、頭屋鄉、三義鄉1萬元；西湖鄉1萬6000元，設有排富條款；獅潭鄉2萬元；卓蘭鎮、大湖鄉5萬元，與鯉魚潭水庫保護區內特定里生育補助款擇一；苑裡鎮、通霄鎮500元禮品。

生育補助 苗栗縣 補助款

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