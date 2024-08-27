聽新聞
test
0:00 / 0:00

落塵惹民怨 永安工業區 環局鎖定7業者

聯合報／ 記者曾增勳／桃園報導
新屋永安、笨港里民1000多戶居民抱怨住家環境遭受空汙、落塵汙染，永安里長郭先彰請命解決。圖／郭先彰提供
新屋永安、笨港里民1000多戶居民抱怨住家環境遭受空汙、落塵汙染，永安里長郭先彰請命解決。圖／郭先彰提供

桃園市新屋區永安工業區周邊居民抱怨長期空汙影響生活品質，多次向市府陳情未見有效改善，前夜工業區旁的永安里還監測到空汙橘燈，里長郭先彰呼籲市府拿出具體辦法解決；桃園市環保局表示，已鎖定工業區7家業者加強稽查。

永安工業區旁的永安里與笨港里有上千民宅，居民抱怨生活環境長期遭落塵汙染。桃園市長張善政日前到地方開座談會，嚴肅面對空汙問題，特別指示環保局應主動出擊，不能等人檢舉，同時也提到業者若遲未改善就繼續罰。環保局則表示，已根據民眾陳情和市府相關局處提供資料鎖定7家業者加強稽查，也將灰渣處理廠納入稽查對象。

環保局雖稱有稽查作為，但地方民眾不埋單，前晚里辦公室PM2.5和二氧化碳監測器還監測到橘燈汙染，批環保局卸責，「查不到確切汙染源，無法遏止空汙困擾」。

郭先彰表示，永安是新屋著名的觀光旅遊景點，空汙及落塵不僅影響地方民眾的居住品質，也嚴重影響觀光，居民希望環保局找出汙染源加強開罰或是輔導改善，也希望粉塵問題能夠一併解決。

新屋永安、笨港里民1000多戶居民抱怨住家環境遭受空汙、落塵汙染，福德宮（見圖）也常一層粉塵汙染。圖／郭先彰提供
新屋永安、笨港里民1000多戶居民抱怨住家環境遭受空汙、落塵汙染，福德宮（見圖）也常一層粉塵汙染。圖／郭先彰提供

PM2.5 環保局

延伸閱讀

新屋永安工業區千戶粉塵空汙惹民怨 張善政罕見說重話

台中大里有人偷排白色廢水？ 環局：生活汙水

新北柴油車隨到隨驗 柴油車優級比率達98.4%

經歷小犬、海葵侵襲 去年度台東廢棄物回收率仍達6成

相關新聞

落塵惹民怨 永安工業區 環局鎖定7業者

桃園市新屋區永安工業區周邊居民抱怨長期空汙影響生活品質，多次向市府陳情未見有效改善，前夜工業區旁的永安里還監測到空汙橘燈...

銅鑼公所商業大樓 卡私人產權難重建

苗栗縣銅鑼鄉公所商業大樓落成至今40年，因無電梯及停車場等配套，發展條件嚴苛，921地震曾有外牆磁磚剝落、裂縫與內部天花...

「苗栗好玩卡」套票限時搶優惠 南韓歐尼YouTuber「有璟」代言

苗栗縣政府結合觀光業者推出升級版「苗栗好玩卡」，套票限時限量優惠，並搭配線上旅展，及刮刮樂活動拿好康，人氣YouTube...

彭啓明參訪獲國家環境教育獎社區 視察環教與防災滯洪池成果

環境部長彭啓明今天到桃園市參訪國家環境教育獎社區組優等獎得主「觀音區樹林社區發展協會」，肯定環教與防災滯洪池推動成果

強棒出擊！新竹縣教育營隊 邀職棒投手古林睿煬分享經驗

新竹縣政府教育局為促進青年成長與志願服務精神，今年以「竹young領航」為主題策劃「青年培力及志願服務多元體驗營隊」系列...

廉政署透明晶質獎赴桃園評核 副署長：同時助查廉政風險

法務部廉政署今年舉辦第二屆透明晶質獎，副署長林漢強今率3名評委到桃園市政府，實地評核民政局相關業務。林漢強表示，實地評核...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。