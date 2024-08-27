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落塵惹民怨 永安工業區 環局鎖定7業者
桃園市新屋區永安工業區周邊居民抱怨長期空汙影響生活品質，多次向市府陳情未見有效改善，前夜工業區旁的永安里還監測到空汙橘燈，里長郭先彰呼籲市府拿出具體辦法解決；桃園市環保局表示，已鎖定工業區7家業者加強稽查。
永安工業區旁的永安里與笨港里有上千民宅，居民抱怨生活環境長期遭落塵汙染。桃園市長張善政日前到地方開座談會，嚴肅面對空汙問題，特別指示環保局應主動出擊，不能等人檢舉，同時也提到業者若遲未改善就繼續罰。環保局則表示，已根據民眾陳情和市府相關局處提供資料鎖定7家業者加強稽查，也將灰渣處理廠納入稽查對象。
環保局雖稱有稽查作為，但地方民眾不埋單，前晚里辦公室PM2.5和二氧化碳監測器還監測到橘燈汙染，批環保局卸責，「查不到確切汙染源，無法遏止空汙困擾」。
郭先彰表示，永安是新屋著名的觀光旅遊景點，空汙及落塵不僅影響地方民眾的居住品質，也嚴重影響觀光，居民希望環保局找出汙染源加強開罰或是輔導改善，也希望粉塵問題能夠一併解決。
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