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「苗栗好玩卡」套票限時搶優惠 南韓歐尼YouTuber「有璟」代言

聯合報／ 記者范榮達／苗栗即時報導
苗栗縣政府結合觀光業者推出升級版「苗栗好玩卡」，縣長鍾東錦（右）、南韓歐尼「有璟」（左）等人今天代言推薦以划算價格體驗苗栗之美。記者范榮達／攝影
苗栗縣政府結合觀光業者推出升級版「苗栗好玩卡」，縣長鍾東錦（右）、南韓歐尼「有璟」（左）等人今天代言推薦以划算價格體驗苗栗之美。記者范榮達／攝影

苗栗縣政府結合觀光業者推出升級版「苗栗好玩卡」，套票限時限量優惠，並搭配線上旅展，及刮刮樂活動拿好康，人氣YouTuber南韓歐尼「有璟」今天代言，與縣長鍾東錦等人推薦以划算價格體驗苗栗之美。

交通部觀光署支持，苗栗縣、南投縣、嘉義縣串聯，推出「中台灣好玩卡」，3縣市各自規畫景點和遊程讓遊客自由組合運用，鍾東錦、有璟及立委邱鎮軍等人今天公布苗栗好玩卡，主推「慢魚海岸」特色，加入海廢創作體驗、慢魚限定料理，及沙板體驗等。

苗栗好玩卡「苗栗山海e起遊線上旅展」今年9月9日至10月11日，6款熱門套票祭出同商品第2件半價優惠，包括蘇維拉莊園入園票、卓也小屋入園門票、飛牛牧場套組（含門票、鮮乳冰淇淋、乳製品）、慢魚海味鯊魚餅漢堡下午茶、橙香森林套組（含入園門票、流體熊創作、茶點）、自然圈農場套組（含入園門票、美學藝術畫框體驗、午餐餐飲券）遊程。

每周在中台灣好玩卡官方網站線上旅展活動頁面釋出限量優惠組數，開搶時間9月9日、16日、23日、30日、10月7日中午12時，縣府加碼推出「線上刮刮樂」活動，至中台灣好玩卡官網的線上旅展活動頁面以臉書社群帳號登錄，即有機會刮中「西湖渡假村」、「水漾月明度假文旅」等價值逾萬元之雙人住宿體驗券等大獎，相關資訊可至官網:https://reurl.cc/adG3r9，或苗栗縣文化觀光旅遊網:https://miaolitravel.net/查詢。

有璟來台灣7年首次造訪苗栗，能說一口流利國語，擁有逾40萬粉絲，她分享踩點拍片時，從山城到海岸，熱門景點、豐富美食。及濃濃人情味都留下深刻印象，影片預定9月7日上線，引領遊客探索苗栗。

鍾東錦表示，暑假已進入尾聲，9月初推出的苗栗好玩卡有最夯的景點，提供食、宿、遊、購、行各方面完善的服務，還有不少好康可拿，相信在旅遊淡季仍可吸引觀光人潮到苗栗旅遊、消費，尤其可以產生與南投、嘉義串聯效益，帶動觀光休閒產業。

苗栗縣政府結合觀光業者推出升級版「苗栗好玩卡」，縣長鍾東錦、南韓歐尼「有璟」等人今天代言推薦以划算價格體驗苗栗之美。記者范榮達／攝影
苗栗縣政府結合觀光業者推出升級版「苗栗好玩卡」，縣長鍾東錦、南韓歐尼「有璟」等人今天代言推薦以划算價格體驗苗栗之美。記者范榮達／攝影

YouTuber 旅展 景點 苗栗縣 鍾東錦

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