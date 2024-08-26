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彭啓明參訪獲國家環境教育獎社區 視察環教與防災滯洪池成果

中央社／ 桃園26日電
環境部長彭啓明（右）26日前往桃園市，參訪國家環境教育獎社區組優等獎得主「觀音區樹林社區發展協會」，看到樹林社區能將弱勢化成優勢，甚至促成新產業模式，與環境部推廣的綠領人才相呼應，既能守護地方土地又能促進經濟。圖／桃園市政府環保局提供（中央社）
環境部長彭啓明（右）26日前往桃園市，參訪國家環境教育獎社區組優等獎得主「觀音區樹林社區發展協會」，看到樹林社區能將弱勢化成優勢，甚至促成新產業模式，與環境部推廣的綠領人才相呼應，既能守護地方土地又能促進經濟。圖／桃園市政府環保局提供（中央社）

環境部彭啓明今天到桃園市參訪國家環境教育獎社區組優等獎得主「觀音區樹林社區發展協會」，肯定環教與防災滯洪池推動成果。

桃園市政府環保局下午發布新聞稿表示，樹林社區因匯集3條溪流且鄰近工業區，過去淹水及污染問題嚴重，民國99年起，地方陸續自發籌組各志工團隊，並與在地企業、移工合作推動環保，更利用休耕農地開發「蓮花滯洪池」調節強降雨量，同時提升作物附加經濟價值，並將收益10%回饋鄉里或協助鄰近社區防災工作，獲得第九屆國家環境教育獎社區組優等獎肯定。

彭啓明今天在環保局長陳世偉的陪同下前往視察，彭啓明說，看到樹林社區能將弱勢化成優勢，甚至促成新產業模式，與環境部推廣的綠領人才相呼應，既能守護地方土地又能促進經濟，他也是觀音子弟，非常關心在地環境及鄉親想法，若有更多社區能跟樹林社區一樣，台灣就會更好更美麗。

陳世偉指出，面臨全球暖化影響下，社區如何做好相關高溫與淹水調適是一大重點，環保局除感謝國家環境教育獎對樹林社區的努力與成果的肯定，後續也將持續協助各社區，發展打造環境教育示範社區。

彭啓明 桃園 環保局長 環境部

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