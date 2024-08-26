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強棒出擊！新竹縣教育營隊 邀職棒投手古林睿煬分享經驗

聯合報／ 記者胡蓬生／新竹即時報導
新竹縣政府教育局辦的「強棒出擊教育營隊」今天在關西國小登場，邀中華職棒統一獅隊投手古林睿煬與青年志工和小學員分享團隊合作和運動家精神。圖／新竹縣政府提供
新竹縣政府教育局辦的「強棒出擊教育營隊」今天在關西國小登場，邀中華職棒統一獅隊投手古林睿煬與青年志工和小學員分享團隊合作和運動家精神。圖／新竹縣政府提供

新竹縣政府教育局為促進青年成長與志願服務精神，今年以「竹young領航」為主題策劃「青年培力及志願服務多元體驗營隊」系列活動，共推出16場多元豐富的青年培力活動，第三場營隊「強棒出擊教育營隊」今天在關西國小登場，邀中華職棒統一獅隊投手古林睿煬，與青年志工和小學員分享團隊合作和運動家精神，一起體驗樂樂棒球，感受國球魅力。

教育局指出，古林睿煬是現任中華職棒統一獅隊投手，他初進中職時，「健康」一直困擾著他，導致發揮不如預期，經過身體和心態不斷訓練調整，逐漸在投手丘上表現穩定，不僅被稱為本土王牌投手，本季也在防禦率王角逐戰位居領先。在亞運和亞洲職棒冠軍爭霸賽的國際場上投出超優質水準，吸引國際球探目光，非常有機會旅外爭光。

縣長楊文科表示，青年培力計畫是新竹縣青年政策中非常重要的一部分，為促進青年公共參與、在地認同，縣府推出多場次活動，期待竹縣青年透過各場活動培養多元能力、如何在高壓環境保持最佳狀態，並在逆境中面對挑戰。希望青年志工與小小學員在遇到困難時都能帶來正向改變。

縣府指出，竹縣青年培力活動豐富多元且都免付費，接下來還有第三星系及第四星系課程陸續開放報名，將帶領青年認識導盲犬如何幫助視障者、利用二手衣物製作手機掛繩，也與地方創生的夥伴合作，製作「百草沐浴包」、走讀新瓦屋了解水圳文化，並走進社區體驗造窯，也要走訪吳濁流故居，了解這位偉大作家，另外要進入農田了解農作物種植的相關知識，體驗採收過程並親手製作餐點，將食農教育理念留在心中。

教育局長楊郡慈表示，盼青年朋友在參加過程中激發對社會使命感及在地文化認同感，投入公共參與及志願服務行列，詳情可上縣府教育局青年事務科官方臉書粉絲專頁查詢或加入「竹青Team2.0」獲取最新訊息https://lin.ee/CwKqPF0，或電洽縣府教育局青年事務科，電話03-5518101分機2814。

中華職棒統一獅隊投手古林睿煬（右）為小學員簽名。圖／新竹縣政府提供
中華職棒統一獅隊投手古林睿煬（右）為小學員簽名。圖／新竹縣政府提供
中華職棒統一獅隊投手古林睿煬分享在球場的經驗。圖／新竹縣政府提供
中華職棒統一獅隊投手古林睿煬分享在球場的經驗。圖／新竹縣政府提供

中職 古林睿煬 教育局 新竹 青年

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