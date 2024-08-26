強棒出擊！新竹縣教育營隊 邀職棒投手古林睿煬分享經驗

新竹縣政府教育局為促進青年成長與志願服務精神，今年以「竹young領航」為主題策劃「青年培力及志願服務多元體驗營隊」系列活動，共推出16場多元豐富的青年培力活動，第三場營隊「強棒出擊教育營隊」今天在關西國小登場，邀中華職棒統一獅隊投手古林睿煬，與青年志工和小學員分享團隊合作和運動家精神，一起體驗樂樂棒球，感受國球魅力。

教育局指出，古林睿煬是現任中華職棒統一獅隊投手，他初進中職時，「健康」一直困擾著他，導致發揮不如預期，經過身體和心態不斷訓練調整，逐漸在投手丘上表現穩定，不僅被稱為本土王牌投手，本季也在防禦率王角逐戰位居領先。在亞運和亞洲職棒冠軍爭霸賽的國際場上投出超優質水準，吸引國際球探目光，非常有機會旅外爭光。

縣長楊文科表示，青年培力計畫是新竹縣青年政策中非常重要的一部分，為促進青年公共參與、在地認同，縣府推出多場次活動，期待竹縣青年透過各場活動培養多元能力、如何在高壓環境保持最佳狀態，並在逆境中面對挑戰。希望青年志工與小小學員在遇到困難時都能帶來正向改變。

縣府指出，竹縣青年培力活動豐富多元且都免付費，接下來還有第三星系及第四星系課程陸續開放報名，將帶領青年認識導盲犬如何幫助視障者、利用二手衣物製作手機掛繩，也與地方創生的夥伴合作，製作「百草沐浴包」、走讀新瓦屋了解水圳文化，並走進社區體驗造窯，也要走訪吳濁流故居，了解這位偉大作家，另外要進入農田了解農作物種植的相關知識，體驗採收過程並親手製作餐點，將食農教育理念留在心中。

教育局長楊郡慈表示，盼青年朋友在參加過程中激發對社會使命感及在地文化認同感，投入公共參與及志願服務行列，詳情可上縣府教育局青年事務科官方臉書粉絲專頁查詢或加入「竹青Team2.0」獲取最新訊息https://lin.ee/CwKqPF0，或電洽縣府教育局青年事務科，電話03-5518101分機2814。