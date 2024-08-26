廉政署透明晶質獎赴桃園評核 副署長：同時助查廉政風險

法務部廉政署今年舉辦第二屆透明晶質獎，副署長林漢強今率3名評委到桃園市政府，實地評核民政局相關業務。林漢強表示，實地評核不僅審查單位努力的各項成果，也能藉此機會幫助單位發覺潛藏的廉政風險，防範未然。

林漢強表示，透明晶質獎是廉政署參考國際反貪腐專家建議所設計的激勵措施，目的是鼓勵公部門投入廉能治理工作，在行政院的支持下，已成為第一個表彰公部門廉能治理的全國性獎項，去年有31個參獎單位，最後選出10個獲獎單位，今年有26個單位報名，也算踴躍。

林漢強說，獎項評選辦法分2階段，第一階段為書面審查，第二階段是實地評核，評委都是各專業領域的佼佼者，除了審查，也能幫忙挖掘單位可能存在的廉政風險。此外，藉由到各地評核，也能將各地廉能治理亮點和便民措施帶到其他地方交流，獲獎者最後也有機會跟行政院長合影互動，對受獎單位來說，應是相當大的鼓勵。

桃園市民政局長劉思遠表示，過去推動廉政，大多圍繞在杜絕貪瀆及宣導活動上，民政局打破框架，將廉政融入業務，例如活動中心管理ｅ化、修訂殯葬管理法等，都是在落實廉政工作。

桃園市長張善政表示，民政局業務繁多複雜，與民眾息息相關，如何避免民眾無謂的猜測，避免民眾以為公務人員要從中收取什麼好處，受理案件到處理流程的透明化相當重要，雖然現在市民對民政局的抱怨不多，但還是鼓勵「百尺竿頭、更進一步」。