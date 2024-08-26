高CP值工程過關！寶二水庫加高溢流堰增210萬噸蓄水 滿足新竹地區用水

新竹縣寶二水庫溢流堰加高1.35公尺工程完成後，以兩階段蓄升水位，並於8月9日開始溢流測試功能及安全性，結果都過關；這項工程以5290萬元經費增加210萬噸蓄水，對穩定提供竹科產業用水及滿足大新竹地區民生用水需求有相當助益，水利單位也認為「CP值」超高。

寶二溢流堰加高後，滿水位從標高150公尺提高至151.35公尺，蓄水容量從原來的3147萬噸（立方公尺）增加210萬噸，達到3357萬噸，溢流堰加高工程經費2953萬元，水位提升後，取水塔操作平台也配合改善，工程經費2337萬元。

水利署北區水資源分署指出，一般水庫結構如同「碗形」，水位愈高蓄水量愈大，為因應氣候變遷豐枯降雨不均的挑戰，水利署在2021年百年大旱後辦理寶二水庫溢流堰加高工程，今年5月完工後，藉由凱米颱風帶來的豐沛雨量進行測試。

水利署指出，寶二是離槽式水庫，兩階段蓄水測試從7月底開始進行，第一階段先將蓄水位在2天內提升0.75公尺，隨後停止進水觀察7天，包括水壓、滲水量監測都正常；第二階段1天內將水位再提升0.6公尺，8月8日達到151.35公尺滿水位，次日近中午出現溢流，同樣再觀察7天，都依水庫安全評估規範辦理，未發現有異常狀況，兩階段測試過程共17天完成。

水利署中區水資源局在3年前百年大旱時，在苗栗通霄開發通霄溪伏流水工程及蓄水池，補助前瞻計畫經費高達2億1000萬元，設置容量約12萬噸的蓄水池。相對於寶二加高工程，以不到5000多萬元為蓄水增量高達210萬噸，CP值相當高。

水利署指出，寶二溢流堰加高後，水庫容量增加比率達6.5%，也提高新竹地區供水穩定度及強化抗旱韌性。