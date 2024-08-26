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體罰？學童正中午曬太陽跑樓梯引關注 東門國小回應了

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹即時報導
爆料民眾指出，她在現場觀察約10分鐘後，看到好幾個小朋友從跑的速度很快，到後來開始腳軟變成用走的。圖／取自臉書新竹人有事嗎
爆料民眾指出，她在現場觀察約10分鐘後，看到好幾個小朋友從跑的速度很快，到後來開始腳軟變成用走的。圖／取自臉書新竹人有事嗎

新竹市有民眾目擊東門國小上周二（20日）下午1時許，有許多學童不斷的上下繞圈跑樓梯，由於天氣炎熱，讓民眾擔心是否遭到體罰，且由於有些小朋友後來跑到腳軟變成用走的，也讓他擔心若發生橫紋肌溶解，或因腳軟從樓梯上摔下來，後果不堪設想。新竹市教育處也說明，當天有教練陪同，指導個別學生進行爬梯訓練，都有及時關注學童身體狀況。

高雄左營區近期才爆發某托嬰中心遭離職幼教老師爆料疑似違法超收孩童，還讓孩童在太陽下曝曬，許多人「熱到哭、發疹子」。近日氣溫依舊炎熱，新竹地區中午平均氣溫超過33℃，有民眾在臉書社團「新竹人有事嗎」貼出一段畫面，只見東門國小一群學童不斷上下繞圈跑樓梯，引起民眾關注。

爆料民眾指出，8月20日約中午1點多至2點，正是天氣最熱的時候，她在東門國小外看到一群小朋友正不斷上下繞圈跑樓梯，不知是被處罰，還是小朋友自己在玩？她在現場觀察約10分鐘後，看到好幾個小朋友從跑的速度很快，到後來開始腳軟變成用走的，她很擔心超過小朋友肌力負荷的話，會發生橫紋肌溶解或因為腳軟從樓梯上摔下來，後果不堪設想。

這則貼文也引起許多網友關注，紛紛留言：「有時候兒虐就是很需要雞婆的陌生人，很謝謝願意關心別人家孩子並發聲詢問的原PO」、「跑沒關係，田徑也會這樣訓練，只是現在氣溫跟20年前真的差很多，確實是要注意氣溫跟濕度」、「比較像是體育團隊跑階梯體能訓練」，不過也有網友認為大驚小怪，「田徑隊練習吧…我家小孩以前也這樣練」。

對此新竹市教育處表示，東門國小於8月5日至8月23日辦理籃球校隊培訓，事前已發通知家長應配合注意之相關事宜。據了解，8月20日下午時段，教練陪同現場指導個別學生進行爬梯訓練，藉以鍛鍊學生的下肢肌力。學生參與鍛鍊過程提升體能，教師從旁提醒學生適時補充水分並即時關注學童身體狀況。市府感謝民眾關注學童身心狀況。

東門國小也強調，現場有2位培訓老師，訓練過程老師都是全程在旁陪伴關注，並留意每位學童身心狀況，當天也並無任何學童不適。

爆料民眾指出，8月20日約中午1點多至2點，正是天氣最熱的時候，她在東門國小外看到一群小朋友正不斷上下繞圈跑樓梯。圖／取自臉書新竹人有事嗎
爆料民眾指出，8月20日約中午1點多至2點，正是天氣最熱的時候，她在東門國小外看到一群小朋友正不斷上下繞圈跑樓梯。圖／取自臉書新竹人有事嗎
新竹市有民眾目擊東門國小上周二（20日）下午1時許，有許多學童不斷的上下繞圈跑樓梯，由於天氣炎熱，讓民眾擔心是否遭到體罰。圖／取自臉書新竹人有事嗎
新竹市有民眾目擊東門國小上周二（20日）下午1時許，有許多學童不斷的上下繞圈跑樓梯，由於天氣炎熱，讓民眾擔心是否遭到體罰。圖／取自臉書新竹人有事嗎

小孩 教練 新竹 氣溫

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