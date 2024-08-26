獲威廉波特世界賽亞軍！龜山少棒為國爭光 桃園教育局：每人2萬獎金

2024威廉波特少棒賽世界冠軍戰，以桃園市龜山國小為主的中華隊以1比2輸給美國佛羅里達州，追平15年前亞軍紀錄；然未能奪冠，但各界的肯定聲音不斷。桃園市教育局表示，中華隊12名小將為國爭光，市長張善政預計29日晚上親自接機，教育局也準備好每人2萬元獎金作為鼓勵，另預計9月中辦慶功宴。

威廉波特少棒世界觀軍戰今凌晨3點開打，中華隊1局上先馳得點，但6局下被對方敲出追平分，延長賽8局下因暴傳失誤讓對方跑回本壘得分，最後以1比2輸球；雖然惜敗，但中華小將拚戰精神備受肯定，桃園市長張善政、副市長蘇俊賓和市議員黃瓊慧、李宗豪、黃婉如等人都期勉再接再厲。

教育局指出，中華小將拿到國際組冠軍、世界冠軍戰追平15年前亞軍紀錄已相當不容易，為國爭光表現值得肯定，已為12名球員準備每人2萬元獎金，預計9月與新明國中、平鎮高中一起辦慶功宴。

教育局表示，龜山國小因為在國際大賽拿到亞軍，因此獎金是每人2萬元，新明國中日前在世界少棒聯盟次青少棒組（LLB JLBWS）拿到世界冠軍，獎金是每人3萬元，平鎮高中預計9月上旬打亞洲盃U18，也期待有好消息傳回。