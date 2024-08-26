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新屋永安工業區千戶粉塵空汙惹民怨 張善政罕見說重話

聯合報／ 記者曾增勳／桃園即時報導
新屋永安、笨港里民1000多戶居民抱怨住家環境遭受空汙、落塵汙染，福德宮（見圖）也常一層粉塵汙染。圖／郭先彰提供
新屋永安、笨港里民1000多戶居民抱怨住家環境遭受空汙、落塵汙染，福德宮（見圖）也常一層粉塵汙染。圖／郭先彰提供

桃園市新屋區永安工業區周邊永安、笨港里居民抱怨，住家及牆壁、地上環境，長期遭受空氣汙染、落塵汙染，永安里長郭先彰日前當面向市長張善政請命加強稽查汙染源改善環境，郭先彰今天表示，該永安工業區旁1000多戶居民，長期面臨空汙和落塵嚴重無法改善，里辦監測昨夜無風就監測橘燈空汙，希望市府拿出辦法單位管控解決。

針對郭先彰為里民請命解決永安工業區周邊居民空汙問題，張善政嚴肅指示市府環保局稽查空氣、水汙染不能等人檢舉，要主動稽查或考慮用科技執法，對該工業區內事業單位，若查到汙染源，因為罰款不多或業者未改善就繼續罰，罰好幾次仍改善，可聯合經發局一起介入查察輔導，並協助清理落塵。

市府環保局表示，針對永安工業區易產生粉塵粒狀物工廠及近期被民眾檢舉陳情較多的廠商，目前鎖定7家業者加強稽查，並將灰渣處理廠納入粉塵汙染稽查對象。不過環保局說法，地方居民獲悉並不滿意，更批評環保局卸責，有里民認為，民眾向環保局檢舉，卻查不到確切汙染源，無法遏止空汙困擾。

郭先彰表示，永安地區是新屋著名觀光旅遊景點，空汙及落塵影響觀光，永安工業區空氣汙染及落塵嚴重，影響居民居住品質，一旁福德宮飄落黑色粉塵空汙，他質疑工業區有的工廠營業項目不同造成汙染源，該里辦裝設PM2.5及二氧化碳監測器昨晚監測到橘燈汙染，居民希望環保局找出汙染源加強開罰或輔導改善，另懷疑灰渣處理廠粉塵經常汙染帶來民眾困擾，希環保局加強汙染檢測抓出汙染源管控解決。

新屋永安、笨港里民1000多戶居民抱怨住家環境遭受空汙、落塵汙染，福德宮（見圖）也常一層粉塵汙染。圖／郭先彰提供
新屋永安、笨港里民1000多戶居民抱怨住家環境遭受空汙、落塵汙染，福德宮（見圖）也常一層粉塵汙染。圖／郭先彰提供
新屋永安、笨港里民1000多戶居民抱怨住家環境遭受空汙、落塵汙染，永安里長郭先彰請命解決。圖／郭先彰提供
新屋永安、笨港里民1000多戶居民抱怨住家環境遭受空汙、落塵汙染，永安里長郭先彰請命解決。圖／郭先彰提供
新屋永安、笨港里民1000多戶居民抱怨住家環境遭受空汙、落塵汙染，永安里長郭先彰請命解決。圖／郭先彰提供
新屋永安、笨港里民1000多戶居民抱怨住家環境遭受空汙、落塵汙染，永安里長郭先彰請命解決。圖／郭先彰提供

張善政 景點 桃園 環保局 空氣汙染 罰款

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