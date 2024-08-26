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竹北雙月海洋音樂季落幕 鄭朝方將續推國際藝術

中央社／ 新竹縣26日電

竹縣竹北市公所今天表示，竹北雙月海洋音樂季日前落幕，邀請歌手戴愛玲、小野麗莎等人演出，吸引逾1.3萬人次造訪，未來將續推國際藝術進駐竹北，提升藝術能量。

新竹縣竹北市公所今天提供新聞資料指出，2024竹北雙月海洋音樂，首場演出於8月10日登場，邀請歌手與樂團包含告五人、戴愛玲、凹與山樂團等，吸引超過5000人次前來，跟著音樂嗨翻天。

竹北市長鄭朝方今天告訴中央社記者表示，接著於8月24日在水月公園舉辦「Bossa Nova之夜」，邀請小野麗莎演唱，不少民眾提早到現場卡位搖滾區，更吸引超過8000人次參加。

鄭朝方說，當天小野麗莎的輕柔歌聲響起，演唱歌曲包含Oscar Medley等，還演唱中文歌曲夜來香、我願意等，民眾沉浸於音樂中，讓人很是陶醉。

鄭朝方表示，而此次小野麗莎也準備台語歌曲「家後」，他與小野麗莎在現場合唱，2人進行音樂文化交流，也讓民眾聽到不同曲風的展現。

鄭朝方指出，未來竹北市公所將持續引進國際演出，將續推國際藝術進駐竹北，為竹北帶來更多元的藝術展演，也要用文化增進與國際交流。

小野 鄭朝方 音樂

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