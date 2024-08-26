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龜山少棒威廉波特世界賽拿亞軍 張善政：仍是台灣之光

聯合報／ 記者陳俊智／桃園即時報導
龜山少棒在2024威廉波特世界賽惜敗拿到亞軍，桃園市長張善政仍予以肯定，稱讚「當之無愧的台灣之光」。圖／翻攝自臉書「龜山少棒粉絲團」
龜山少棒在2024威廉波特世界賽惜敗拿到亞軍，桃園市長張善政仍予以肯定，稱讚「當之無愧的台灣之光」。圖／翻攝自臉書「龜山少棒粉絲團」

2024威廉波特世界賽今天凌晨3點開打，以龜山國小為主的中華隊對上美國佛羅里達州，雖然1局上先持得點領先，但在6局下被對方敲出追平分，最後在7局下延長賽被對方逆轉，最後以1比2輸給美國隊；雖然居亞軍，但中華小將拚戰精神備受肯定，桃園市長張善政、副市長蘇俊賓和市議員黃瓊慧、李宗豪、黃婉如等人都期勉再接再厲。

張善政表示，龜山國小此次參賽，每一場都是硬仗，世界冠軍賽對上佛州代表，戰況膠著令人屏息，雖然飲恨拿下亞軍，但已創下15年來最佳成績。小將們淚灑球場令人心疼，但他們的精彩表現讓世界看見桃園、看見台灣，在大家的心目中，他們就是當之無愧的台灣之光。

蘇俊賓也在臉書肯定龜山小將，期勉未來的路還很長，繼續加油；黃瓊慧感謝球員盡全力為台灣爭光，面對佛州猛烈打線和投手，守備漂亮仍讓對手感受很大壓力；李宗豪則說，儘管結果很遺憾，但龜山小將在高強度比賽下所展現的韌性，令人佩服；黃婉如則說亞軍一樣很棒，都是為國爭光，以小將們為榮。

臉書「龜山少棒粉絲團」今天也發文說明賽況，提到此次賽況拿到世界賽亞軍已刷平2009年記錄，也提到選手不如對手高頭馬大，爭奪冠軍真的非常不容易，文中除了肯定小將們的努力，也謝謝教練團和學校老師的支持鼓勵，同時也感謝到場加油的僑胞與家長，並提到「龜山少棒很厲害！明年我們會再來」。

美國 蘇俊賓

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