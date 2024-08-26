幫毛孩「身分證」 家貓明年8月起將強制辦寵物登記

農業部已預告明年8月1日起將家貓納入應辦理寵物登記的物種，未完成家貓寵物登記，最高可處飼主1萬5000元罰鍰。新竹縣動物保護防疫所統計到今年7月底，縣內已完成寵物登記的貓隻已達1.9萬多隻，呼籲設籍竹縣的飼主把握下鄉巡迴活動，為家貓打疫苗、絕育兼辦寵物登記，保護毛孩還能省荷包。

新竹縣動保所指出，國內貓狗數量飼養持續增加，依農業部最新電訪推估調查，全國家犬數量已突破148萬隻，比2021年增加近2成；家貓數量增幅更高達50％，其中新竹縣推估有3萬3301隻家貓，到7月底已完成寵物登記的家貓有1萬9414隻，比去年已完成寵物登記家貓1萬7742隻，有顯著成長。

農業部為強化貓隻源頭管理，已預告修正相關法規，公告將貓隻納入應辦理寵物登記的物種，對已飼養家貓的飼主給予1年緩衝期，預計明年8月1日起，未依法登記的飼主可處3000元至1萬5000元罰鍰。動保所呼籲飼主盡快帶家中的貓咪至竹縣動保所或委託寵物登記站植入晶片，並辦理寵物登記，晶片大小如同芝麻大小，與家犬一樣植入位置在後頸部位。

動保所表示，透過寵物登記制度，等於讓家中的「貓主子」獲得1張身分證，能有效減少貓咪在外流浪面臨的風險，如果不慎走失，可增加被尋回的機率。設籍竹縣的飼主到動保所為家貓辦寵物登記，已絕育的家貓（需附絕育證明書）只要支付寵物晶片成本、植入手續費及代辦費共450元；未絕育的家貓除上述費用，還需額外支付登記費100元，總計550元。