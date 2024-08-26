快訊

陳佩琪涉「利用兒子開人頭公司」 北市聯醫調查結果出爐

U15世界盃／中華隊6局下攻4分絕地逆轉奪季軍 劉任右奪防禦率王

蘇利文明訪陸 學者：北京將要求施壓民進黨別過度挑釁

聽新聞
test
0:00 / 0:00

竹市推65歲長者免費健檢9月2日起登記 9708人受惠

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹即時報導
新竹市2024年老人免費健康檢查將於9月2日起至9月11日止開放預約登記，檢查項目，包含醣化血紅素、胸部X光攝影、心電圖、甲狀腺刺激素免疫分析TSH（EIA/LIA）、肝癌篩檢（AFP胎兒蛋白檢驗）、尿酸、量腰圍、失智症早期篩檢等。圖／新竹市政府提供
新竹市2024年老人免費健康檢查將於9月2日起至9月11日止開放預約登記，檢查項目，包含醣化血紅素、胸部X光攝影、心電圖、甲狀腺刺激素免疫分析TSH（EIA/LIA）、肝癌篩檢（AFP胎兒蛋白檢驗）、尿酸、量腰圍、失智症早期篩檢等。圖／新竹市政府提供

新竹市2024年老人免費健康檢查將於9月2日起至9月11日止開放預約登記，健檢日期自9月12日至10月31日止。新竹市社會處表示，今年結合竹市13家醫療院所辦理老人免費健康檢查，預計服務9708人。

新竹市社會處長黃佳婷指出，目前竹市65歲以上人口數共計6萬9062人，占竹市人口15%，市府照顧長輩身體健康，每年重陽節前夕都會辦理老人免費健康檢查，今年增加2家配合的醫療院所，讓長輩多了選擇，同時名額也較去年增加1079人，期盼更多的長者透過健檢為自己的健康把關。

新竹市社會處表示，老人免費健康檢查的服務對象為設籍在竹市的65歲以上長輩（1959年12月31日前出生），可在9月2日起向受檢醫院電話或網路預約登記服務，至名額額滿或9月11日為止。

合作醫療院所包含新竹台大分院、國軍桃園總醫院新竹分院、新竹國泰綜合醫院、新竹馬偕紀念醫院、南門綜合醫院、新竹新生醫院、和平醫院、新中興醫院、安慎診所、億安診所、陳建銘婦產科診所、陳志成耳鼻喉科診所及台安耳鼻喉科診所，共13家醫療院所。

社會處說明，今年度的老人免費健康檢查項目，包含醣化血紅素、胸部X光攝影、心電圖、甲狀腺刺激素免疫分析TSH（EIA/LIA）、肝癌篩檢（AFP胎兒蛋白檢驗）、尿酸、量腰圍、失智症早期篩檢（AD8極早期失智症篩檢量表）等項目。

社會處呼籲，歡迎長輩參加免費健康檢查，可以了解自身的身體狀況，早期發現、及早就醫，同時也可以預防疾病，此外也提醒為人子女者鼓勵家中長輩參加，了解長輩的身體健康變化，對於老人免費健康檢查相關細節及建議事項，歡迎撥打1999或社會處專線03-5352653洽詢。

新竹市社會處表示，老人免費健康檢查的服務對象為設籍在竹市的65歲以上長輩（1959年12月31日前出生），可在9月2日起向受檢醫院電話或網路預約登記服務，至名額額滿或9月11日為止。圖／新竹市政府提供
新竹市社會處表示，老人免費健康檢查的服務對象為設籍在竹市的65歲以上長輩（1959年12月31日前出生），可在9月2日起向受檢醫院電話或網路預約登記服務，至名額額滿或9月11日為止。圖／新竹市政府提供

健康檢查 新竹 長輩

延伸閱讀

布局2026市長議員選舉 國民黨竹市立委聯合服務處揭牌

不要以為做過健檢就沒事！成年貓「4大隱性疾病」易被忽略，貓咪健康檢查5建議必詳讀

竹市16棟警察宿舍閒置雜亂 議員憂成治安死角

網路就可買…假車牌猖獗 竹市監理站運用科技抓到33件

相關新聞

龜山少棒威廉波特世界賽拿亞軍 張善政：仍是台灣之光

2024威廉波特世界賽今天凌晨3點開打，以龜山國小為主的中華隊對上美國佛羅里達州，雖然1局上先持得點領先，但在6局下被對...

幫毛孩「身分證」 家貓明年8月起將強制辦寵物登記

農業部已預告明年8月1日起將家貓納入應辦理寵物登記的物種，未完成家貓寵物登記，最高可處飼主1萬5000元罰鍰。新竹縣動物...

竹市推65歲長者免費健檢9月2日起登記 9708人受惠

新竹市2024年老人免費健康檢查將於9月2日起至9月11日止開放預約登記，健檢日期自9月12日至10月31日止。新竹市社...

銅鑼鄉公所商業大樓老舊盼活化 鄉長：卡在私人產權

苗栗縣銅鑼鄉公所商業大樓3、4、5樓產權在公所，老舊閒置多年，鄉民代表徐裕逢等地方人士盼公所規畫活化利用，鄉長謝昌年表示...

桃園司機荒 學生專車路線再砍8條

客運業鬧司機荒，桃園各高中學生專車路線班次受衝擊，去年專車路線從107條合併成85條，開學前夕市府與客運業者協調，因缺司...

7萬薪找無客運司機 未來幾年迎退休潮

政府祭出培訓、獎勵，盼解客運司機荒，但業者認為，客運司機業別內容不討好，假日要輪班、道路環境挑戰大，加上客訴多，「開7萬...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。