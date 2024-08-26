竹市推65歲長者免費健檢9月2日起登記 9708人受惠

新竹市2024年老人免費健康檢查將於9月2日起至9月11日止開放預約登記，健檢日期自9月12日至10月31日止。新竹市社會處表示，今年結合竹市13家醫療院所辦理老人免費健康檢查，預計服務9708人。

新竹市社會處長黃佳婷指出，目前竹市65歲以上人口數共計6萬9062人，占竹市人口15%，市府照顧長輩身體健康，每年重陽節前夕都會辦理老人免費健康檢查，今年增加2家配合的醫療院所，讓長輩多了選擇，同時名額也較去年增加1079人，期盼更多的長者透過健檢為自己的健康把關。

新竹市社會處表示，老人免費健康檢查的服務對象為設籍在竹市的65歲以上長輩（1959年12月31日前出生），可在9月2日起向受檢醫院電話或網路預約登記服務，至名額額滿或9月11日為止。

合作醫療院所包含新竹台大分院、國軍桃園總醫院新竹分院、新竹國泰綜合醫院、新竹馬偕紀念醫院、南門綜合醫院、新竹新生醫院、和平醫院、新中興醫院、安慎診所、億安診所、陳建銘婦產科診所、陳志成耳鼻喉科診所及台安耳鼻喉科診所，共13家醫療院所。

社會處說明，今年度的老人免費健康檢查項目，包含醣化血紅素、胸部X光攝影、心電圖、甲狀腺刺激素免疫分析TSH（EIA/LIA）、肝癌篩檢（AFP胎兒蛋白檢驗）、尿酸、量腰圍、失智症早期篩檢（AD8極早期失智症篩檢量表）等項目。