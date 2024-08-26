聽新聞
test
0:00 / 0:00
竹市推65歲長者免費健檢9月2日起登記 9708人受惠
新竹市2024年老人免費健康檢查將於9月2日起至9月11日止開放預約登記，健檢日期自9月12日至10月31日止。新竹市社會處表示，今年結合竹市13家醫療院所辦理老人免費健康檢查，預計服務9708人。
新竹市社會處長黃佳婷指出，目前竹市65歲以上人口數共計6萬9062人，占竹市人口15%，市府照顧長輩身體健康，每年重陽節前夕都會辦理老人免費健康檢查，今年增加2家配合的醫療院所，讓長輩多了選擇，同時名額也較去年增加1079人，期盼更多的長者透過健檢為自己的健康把關。
新竹市社會處表示，老人免費健康檢查的服務對象為設籍在竹市的65歲以上長輩（1959年12月31日前出生），可在9月2日起向受檢醫院電話或網路預約登記服務，至名額額滿或9月11日為止。
合作醫療院所包含新竹台大分院、國軍桃園總醫院新竹分院、新竹國泰綜合醫院、新竹馬偕紀念醫院、南門綜合醫院、新竹新生醫院、和平醫院、新中興醫院、安慎診所、億安診所、陳建銘婦產科診所、陳志成耳鼻喉科診所及台安耳鼻喉科診所，共13家醫療院所。
社會處說明，今年度的老人免費健康檢查項目，包含醣化血紅素、胸部X光攝影、心電圖、甲狀腺刺激素免疫分析TSH（EIA/LIA）、肝癌篩檢（AFP胎兒蛋白檢驗）、尿酸、量腰圍、失智症早期篩檢（AD8極早期失智症篩檢量表）等項目。
社會處呼籲，歡迎長輩參加免費健康檢查，可以了解自身的身體狀況，早期發現、及早就醫，同時也可以預防疾病，此外也提醒為人子女者鼓勵家中長輩參加，了解長輩的身體健康變化，對於老人免費健康檢查相關細節及建議事項，歡迎撥打1999或社會處專線03-5352653洽詢。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言