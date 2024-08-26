銅鑼鄉公所商業大樓老舊盼活化 鄉長：卡在私人產權

苗栗縣銅鑼鄉公所商業大樓3、4、5樓產權在公所，老舊閒置多年，鄉民代表徐裕逢等地方人士盼公所規畫活化利用，鄉長謝昌年表示無奈，因卡在1、2樓私人產權及意願目前無解。

鄉公所商業大樓5層樓建築，矗立在市區中心的中正路、銅鑼街口，基地100多坪，1983年啟用，徐裕逢表示，今年7月24日凱米颱風來襲，鄉親擔心商業大樓的窗戶掉落傷人，他轉達鄉公所加強安全措施，不過，商業大樓長期閒置才是大問題。

徐裕逢及鄰居表示，商業大樓當初沒有規畫停車場，也沒有電梯，早年公所的樓層曾出租當工廠，但上、下貨都要借路樓下，後來退租後，3、4、5樓難以出租閒置，樓梯間進出口大門深鎖，目前堆放公所一些雜物。

商業大樓老舊，921地震時，曾有外牆磁磚剝落，公所在2、3樓間加設擋板，內部也有天花板坍落，與鄰棟連接處有裂縫，安全問題堪慮，何況公所每年還要負擔6萬多元的房屋稅，公所應該規畫短、中、長期方案，解決商業大樓問題。

「無解！」謝昌年第一時間回應，他說，商業大樓年代久遠，當初也不知道為何會1、2樓賣給私人，公所留3、4、5樓，又沒有停車場、電梯的設計，他上任鄉長就積極希望解決問題。