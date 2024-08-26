苗栗101歲陳孝祿 親友提前設宴慶生

苗栗百歲人瑞陳孝祿人生充滿傳奇精彩，4度死裡逃生，70歲當背包客到英國遊學，93歲鋸琴考街頭藝人證照，完美詮釋「活到老、學到老」，昨天祖父母節，親友提前設宴為他101歲生日暖壽，宴席氣氛溫馨歡愉，眾人也相約明年再聚。

陳孝祿1924年出生，本月28日將滿101歲，親友昨在公館鄉餐廳席開20多桌，特別準備5層蛋糕與壽桃提前慶生，宴席也請來大小提琴合奏悠揚樂曲，陳老當益壯，高歌一展多年運動健身的底氣，也在吹蠟燭、切蛋糕環節許願明年生日再聚。

陳孝祿出生於山東省昌邑縣，11歲在兵荒馬亂年代感染肺炎，後來當流亡學生時也曾染上瘧疾，1949年隨部隊來台時在海南島得怪病，1971年公館國中任教也傳肝硬化，每次生病都差點要了他的命，但好在都挺過去。

「人生七十只是逗點！」陳孝祿退休後，有感運動對健康重要性，開始接觸國標舞，為精進舞藝，還搭車到台北、台中學習，1993年70歲那年還當背包客，到英國遊學習舞，隔年意猶未盡又再闖蕩一次，學成歸國在社區開班傳授。此外也參加社大雕塑、油畫和微電影製作等課程，2016年更鋸琴挑戰街頭藝人證照，完美詮釋「活到老、學到老」意涵。